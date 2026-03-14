Komisijom će predsjedavati Dragana Đurišić, rok za završetak posla 90 dana

Formirana je Arbitražna komisija koja će završiti proces razgraničenja između Podgorice i Opštine Tuzi, a za predsjednicu je imenovana Dragana Đurišić, pomoćnica direktora Uprave za nekretnine.

Ona je kazala da će sastanak komisije biti održan u najkraćem roku.

„Kao predsjednica Arbitražne komisije iniciraću sastanak u najkraćem mogućem roku, na kojem ću sa članovima dogovoriti dalji način rada. Rok u kojem bi trebalo da završimo posao je 90 dana“, rekla je Đurišić za „Dan“.

Formiranje komisije potvrdila je Vlada na sjednici održanoj 12. marta.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović za članove komisije predložio je Milicu Kadović, direktoricu za imovinu, Gavrila Vukovića, sekretara za planiranje prostora i održivi razvoj, i Balšu Špadijera, vršioca dužnosti sekretara za finansije.

Predsjednik Opštine Tuzi Lindon Đeljaj predložio je potpredsjednika Vlade Nika Đeljošaja, sekretara za razvoj i projekte Emina Hadžija i sekretara Skupštine opštine Tuzi Nermina Alibašića.

Direktor Uprave za nekretnine Marko Bulatović predložio je Draganu Đurišić kao stručnjaka za oblast imovinskog prava.

Svi članovi komisije, osim Đurišić, ranije su bili dio organizacionog odbora za razgraničenje Podgorice i Opštine Tuzi. Proces razgraničenja između dvije lokalne samouprave traje već sedam godina.

U informaciji o procesu teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine između Glavnog grada Podgorica i Opštine Tuzi, koju je usvojila Vlada, navodi se da je sistem lokalne samouprave i teritorijalna organizacija Crne Gore u nadležnosti Ministarstva javne uprave, te je predloženo da član arbitraže ispred Vlade bude predstavnik tog resora.

U dokumentu se ističe da će odluka arbitraže biti konačna, da mora biti obrazložena i da ima snagu sudskog poravnanja.

Podsjeća se da su Skupština Glavnog grada i Skupština opštine Tuzi u decembru 2021. godine donijele odluke o privremenom uređenju odnosa do konačne raspodjele imovine.

Tim odlukama uređeno je funkcionisanje Kulturno-informativnog centra „Malesija“, rad Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada na teritoriji opštine Tuzi, pitanja vodovoda i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji te opštine, kao i upravljanje nepokretnostima u okviru sanitarne deponije sa reciklažnim centrom.

U dokumentu se navodi i da su, nakon više inicijativa predsjednika organizacionog odbora i predstavnika Ministarstva javne uprave, gradonačelnik Podgorice i predsjednik Opštine Tuzi u julu 2025. godine formirali stručnu komisiju za konačnu raspodjelu imovine.

Održana su dva sastanka komisije, nakon kojih je Opština Tuzi predložila da joj pripadne 15 odsto imovine Glavnog grada, procijenjeno na osnovu udjela nekadašnje gradske opštine Tuzi u ukupnoj teritoriji Podgorice dok je bila jedinstvena lokalna samouprava.

Glavni grad se nije izjasnio o tom prijedlogu, a kako nije došlo do konačnog razgraničenja i podjele imovine, obje strane su se sporazumjele da ta pitanja povjere arbitraži, u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji.