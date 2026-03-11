“Sve ovo dovelo je do razvoda mog braka i narušenog zdravstvenog stanja”, kazao je Mijajlović.

Biznismen Aleksandar Mijajlović kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da je u testamentu detaljno naveo ko je kriv za sve što mu se dešava, ali ko je šta od njega tražio – koje pare i stanove.

“Sve ovo dovelo je do razvoda mog braka i narušenog zdravstvenog stanja”, kazao je Mijajlović, prenosi Pobjeda.

Iznošenjem odbrane danas je počelo suđenje biznismenu Mijajloviću, vlasniku Tehnomaksa Vesku Petranoviću i ostalim optuženima, koje Specijalno državno tužilaštvo tereti za šverc cigareta.

Biznismen je negirao krivicu za krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Mijajlović je napomenuo da se protiv njega vode četiri postupka koje potpisuje isti tužilac, aludirajući na Miroslava Turkovića, te da ga Tužilaštvo u jednom od njih, gdje je naredba o sprovođenju istrage u toku, tereti zbog dopisivanja sa sestrom.

“Moja sestra je bila najbolja drugarica tog tužioca, zvao je sestrom”, istakao je on, aludirajući na višu državnu tužiteljku Andrijanu Nastić i specijalnog tužioca Miroslava Turkovića.

“Da li će ti ljudi odgovarati kasnije. Ja svakoga mogu u oči da pogledam”, kazao je Mijajlović.

Ponovio je da osim ovog postupka gdje se tereti za šverc cigareta, u toku su protiv njega tri istrage.

“Protiv mene je pokrenuta istraga i zbog šverca kokaina ali i istraga jer su moja žena, sada bivša supruga, provodili vrijeme u stanu moga kuma”, dodao je on.

Osim Mijajlovića i Petranovića, optužnicom su obuhvaćeni Dejan Jokić, Zoran Đukanović, Golub Vojinović, policajci Milenko-Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović. Optužnicom su obuhvaćeni i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić, Jovan Miletić, Marinko Koprivica, Dušan Vukadinović i Dražen Vukadinović.

U ovom postupku spojene su tri optužnice, i Dušan Vukadinović, koji je u bjekstvu.

U SDT-u sumnjaju da su i Mijajlovićeva i Petranovićeva kriminalna organizacija djelovale od 2019. godine.

Dok za, navodno, kriminalnu grupu Petranovića navode da je on jedini organizator, u tužilaštvu sumnjaju da je Mijajlović svoju formirao sa nepoznatom osobom.

“Predmet optužnice je to što je okrivljeni A.M. sa nepoznatim licem, od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge, za sada, nepoznate osobe. Cilj je bio da se organizacija bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca”, saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Suđenje se nastvalja 26. marta.