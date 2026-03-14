U suđenju dvojici državljana Azerbejdžana zbog nasilničkog ponašanja analiziran video-snimak događaja ispred lokala „Komanka“

Vještak za digitalne dokaze Balša Savić kazao je juče u Osnovnom sudu u Podgorici da se na video-snimku incidenta ispred lokala „Komanka“ na Zabjelu vidi osoba koja u ruci drži nož, ali da zbog lošeg kvaliteta snimka nije moguće pouzdano utvrditi identitet osoba koje se na njemu nalaze, piše portal Vijesti.

U postupku protiv azerbejdžanskih državljana Elčina Musajeva i Džalala Musajeva, optuženih za nasilničko ponašanje, pregledan je video-snimak događaja i pročitan nalaz digitalnog vještačenja, prenosi portal Vijesti.

Prema optužnici, incident se dogodio 26. oktobra 2025. godine u Ulici 27. marta na Zabjelu. Nakon kraće rasprave došlo je do fizičkog sukoba u kojem je Marko Jaćimović zadobio lakše povrede, a za napad su optuženi Elčin i Džalal Musajev.

Savić je sudu pojasnio da analiza video-materijala ima određena ograničenja zbog kvaliteta snimka, širokog ugla kamere i jake svjetlosne refleksije u kadru, što otežava identifikaciju osoba.

On je naveo da se na snimku vidi osoba označena kao „F“, koja u ruci drži nož, što je dokumentovao izdvojenim frejmovima. Osoba označena kao „H“ u desnoj ruci drži predmet za koji smatra da je boca, a koji u jednom trenutku baca.

„Na osnovu cjelokupne analize tvrdim da je predmet koji drži osoba F nož, dok osoba H drži bocu“, kazao je vještak, prenosi portal Vijesti.

Dodao je da postoje digitalni softveri za upoređivanje osoba sa video-snimaka sa osumnjičenima, ali da kvalitet ovog snimka ne dozvoljava pouzdanu analizu lica.

Optuženi su tokom pregleda snimka naveli da se ne prepoznaju na snimku, niti prepoznaju više osoba koje se pojavljuju na izdvojenim fotografijama. Kazali su da jedino prepoznaju osobu koju nazivaju „Afghan“, za koju tvrde da je u jednom trenutku ušla u lokal, piše portal Vijesti.

Tužilac nije imao primjedbi na video-snimak i nalaz vještaka, dok je odbrana ukazala da se na snimku vidi kako grupa osoba prolazi pored lokala kada je, prema njihovom tumačenju, oštećeni izašao i inicirao fizički kontakt.

Advokat okrivljenih Mitar Šušić naveo je da postoje brojni propusti u istrazi, između ostalog što nije urađeno DNK vještačenje tragova krvi pronađenih na predmetima oduzetim tokom pretresa stana.

Odbrana je predložila rekonstrukciju događaja, DNK vještačenje i angažovanje antropološkog vještaka radi poređenja osoba sa snimka sa optuženima.

Sud je odbio predlog za rekonstrukciju, ocjenjujući da ona ne bi doprinijela utvrđivanju činjenica i da bi vodila odugovlačenju postupka, jer bi bilo teško obezbijediti identične uslove u kojima se incident dogodio.

Odbijen je i predlog za antropološko vještačenje, dok je sud prihvatio da se pročita zapisnik o prepoznavanju koji je sačinio oštećeni, prenosi portal Vijesti.

Na prethodnom ročištu saslušan je i vještak medicinske struke Nemanja Radojević, koji je kazao da je optuženi Elčin Musajev u incidentu zadobio tešku tjelesnu povredu lijeve šake.

Prema njegovim riječima, riječ je o tri sjekotine na dlanenoj strani šake u predjelu trećeg, četvrtog i petog prsta, pri čemu je došlo do presijecanja tetiva pregibača četvrtog i petog prsta, zbog čega je u potpunosti izostala funkcija njihovog pregibanja.

Radojević je naveo da takve povrede imaju tipičan odbrambeni karakter i nastaju kada osoba pokušava da zaštiti glavu ili tijelo hvatanjem oštrice noža.

On je dodao da na video-snimku nije mogao uočiti trenutak povređivanja Musajeva, zbog čega je mišljenje o načinu nastanka povreda dao isključivo na osnovu sudsko-medicinskih karakteristika.

Govoreći o povredama Jaćimovića, vještak je naveo da način na koji je povrijeđen odgovara medicinskim karakteristikama utvrđenih povreda, ali da na osnovu nalaza nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li su povrede nanijete jednim ili više noževa.

Na istom ročištu svjedočio je i Predrag Novićević, koji je kazao da su optuženi ranije radili kod njega u firmi. On je naveo da mu je Džalal Musajev nakon događaja rekao da su ih „momci udarili bocom u glavu“, dodajući da im je tada kazao da nije u redu da sa sobom nose nož.

Novićević je rekao i da je na video-snimku, prema načinu hoda, prepoznao Elčina Musajeva, dok Džalala, kako je naveo, nije vidio na snimku, piše portal Vijesti.

Sud je tada odbio predlog odbrane da se optuženima ukine pritvor, ocjenjujući da i dalje postoje razlozi zbog kojih im je ta mjera ranije određena i produžavana.