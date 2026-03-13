To je učinjeno po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, iz kojeg tvrde da je to krivično djelo počinio 13. septembra 2025. godine.

Podgoričanin Andrija Laković uhapšen je zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke “Vijesti” Jelena Jovanović.

U saopštenju nisu precizirali da li su poznati motivi zbog kojih je prošle godine prijetio novinarki Jovanović.

Jovanović je tog datuma policiji prijavila prijetnju koju je dobila telefonskom porukom, sa broja iz Bosne i Hercegovine. U poruci je pisalo da razmisli „ko je bezbjedniji“, uz navode da njoj obezbjeđenje plaća država, dok pošiljalac svoje „plaća sam“.

“Jeco debeljuco, tebi obezbjeđenje plaća država, a moje plaćam ja. Zato razmisli ko je bezbjedniji ja ili ti, strah me da se ne razočaraš, a vidim da oćeš. Zato u bilo koju sledeću emisiju, ili tvojim špijanjima, pomeni još jednom firmu ***** i sledeći put ćeš ti bit na gubitku, a ne moja firma. Pa nek košta što košta”, piše u poruci koju je dobila Jovanović.

Jovanović je godinama na meti prijetnji zbog istraživačkog rada o organizovanom kriminalu, korupciji i spornim poslovima u Crnoj Gori. Zbog procjene bezbjednosnih službi da joj je život ugrožen, već oko pet godina ima stalno policijsko obezbjeđenje.