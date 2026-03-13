“Okrivljenima N. P., G. O. i D. P. pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva.”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor za još tri mjeseca okrivljenima Nikoli Popoviću, Goranu Orboviću, Darku Puroviću. Oni se terete da su izvršili krivičična djela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 10. marta 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih N. P., G. O. i D. P. donijelo je rješenje da se okrivljenima produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 16. juna 2026. godine”, saopšteno je iz tog suda.

Vrhovni sud je ocijenio da iz dokaza prikupljenih u dosadašnjem toku istrage proizilazi osnovana sumnja da su okrivljeni bili pripadnici kriminalne organizacije koja je djelovala u Crnoj Gori i drugim državama, a čiji je cilj bio krijumčarenje neocarinjenih cigareta radi sticanja protivpravne imovinske koristi. Prema podacima iz istrage, svaki od okrivljenih imao je unaprijed određenu ulogu u realizaciji kriminalnog plana koji je obuhvatao nabavku, transport, skrivanje i prodaju neocarinjenih cigareta uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora.

“Okrivljenima N. P., G. O. i D. P. pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva.”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Pritvor je prvobitno okrivljenima određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 18. decembra 2025. godine, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 15. januara 2026. godine, tako da, po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 16. juna 2026. godine.