Đukanović je na početku saslušanja istakao da tokom života nije posjedovao imovinu za koju nema validnu dokumentaciju.

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Biznismen Aco Đukanović saslušan je danas u svojstvu građanina u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, gdje je govorio o satovima pronađenim tokom pretresa njegovog stana, tvrdeći da je riječ o njegovoj imovini za koju ima validnu dokumentaciju. On je, između ostalog, izrazio čuđenje što je poslanik Boris Bogdanović u parlamentu komentarisao dokumenta koja su njemu, kako tvrdi, prvi put predstavljena tek danas, piše Dan.

Iskaz je od njega uzeo tužilac Ivan Bojanić.

“Ispred Vas stoji čovjek koji za cijeli svoj život ne posjeduje nešto za šta nema validnu dokumentaciju. Skoro 40 godina vodim evidenciju o svim svojim kupovinama i za sve posjedujem dokaze. U mom stanu postoji posebna prostorija sa više stotina registratora koji se odnose na moj život i poslovanje”, kazao je Đukanović.

Govoreći o satovima pronađenim u njegovoj kući, Đukanović je naveo da su svi prikazani na fotodokumentaciji njegovi, ali da su neki od njih male vrijednosti.

Prema njegovim riječima, sat sa fotografije broj 17 nosio je još kao srednjoškolac i riječ je o njegovom prvom satu koji se, kako tvrdi, raspao prilikom vađenja iz kutije tokom policijskog pretresa. Naveo je i da je sat marke „Nivada“, prikazan na jednoj od fotografija, poklon koji je dobio od vlasnika fabrike Nivada, pokojnog Vučurovića, te da vrijedi svega nekoliko stotina eura.

Dodao je da su satovi tog proizvođača često poklanjani povodom jubileja, podsjećajući da je, kako se sjeća, vlasnik fabrike svojevremeno poklonio oko 20 takvih satova Prvoj banci, sa ugraviranim natpisom.

Za nekoliko drugih satova, koji su takođe evidentirani u dokumentaciji, kazao je da ih je lično kupio i da su mu posebno značajni.

Đukanović je u iskazu podsjetio i da je u februaru 2020. godine njegov stan opljačkan dok je bio u bolnici na operaciji.

“Tada je odnijeto dosta vrijednih stvari, uključujući i satove koje sam naslijedio. Ova tri sata koja su sada predmet interesovanja ostala su kod mene jer sam ih nosio sa sobom dok sam bio u bolnici”, naveo je on.

Dodao je da postoji mogućnost da su tokom te krađe nestali i dokumenti koji se odnose na pojedine satove, ali da vlasništvo može dokazati i na drugi način, uključujući potvrde proizvođača ili ovlašćenih prodavaca.

Tokom saslušanja osvrnuo se i na dokumentaciju pronađenu u njegovom stanu, navodeći da je prvi put djelimično vidio njen sadržaj kada su policijski službenici otvorili kovertu u kojoj se nalazila.

Prema njegovim riječima, koverta je bila u podrumu, među brojnim drugim neotvorenim pismima.

“Ja sam neko ko čuva svu dokumentaciju. Ta koverta je bila u zatvorenoj kutiji sa još mnogo drugih koverata, kojih je bilo preko stotinu. Tvrdim da navedeno nijesam ni otvarao niti čitao”, kazao je Đukanović, dodajući da zbog bolesti i obaveza nije stigao ranije da pregleda svu poštu.

Nakon što mu je tužilac pokazao sadržaj dokumentacije, rekao je da u njoj ne vidi ništa sporno i da nema nikakve veze sa tim materijalom.

Odgovarajući na pitanje tužioca, Đukanović je kazao da mu nije poznato ime Filip Duranović, te da nikada nije koristio društvene mreže niti finansirao aktivnosti na njima.

Osvrnuo se i na javne komentare u vezi sa predmetom, ističući da mu nije jasno kako je poslanik Boris Bogdanović mogao da komentariše dokumenta koja su njemu i njegovim advokatima prezentovana tek danas.

“Nejasno mi je kako neko u parlamentu raspravlja i pokazuje dokument koji je dio tužilačkih spisa, a o njemu ne znaju ništa moji advokati”, kazao je Đukanović.

Dodao je i da smatra da je način na koji je doveden na saslušanje, uz policijsku pratnju i prisustvo medija, neopravdan, te da vjeruje da je u takvu situaciju doveden zbog svog prezimena.

“Meni je nejasno kako navedena dokumentacija koja mi je predočena može biti predmet ispitivanja, a da nadležni organi ne reaguju na pisanje Slavka Šaranovića, oca ministra unutrašnjih poslova, koji ukazuje na određene događaje koje treba ispitivati, a da se isti ne ispituju, a niko od onih koji javno iznose stanje stvari iz mog predmeta ne reaguje. S obzirom da sam doveden sa „lisicama na ruke“, da sam doveden pod pratnjom, da su me snimali novinari, a da se nalazim u pritvoru zbog djela za koje nijesam čuo da je iko ikad bio u Spužu, bez obzira što se ovdje saslušavam kao građanin, smatram da sam na ovaj način doveden samo zato što se prezivam Đukanović“, kazao je on.

Đukanoviću je ranije na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, Osnovni sud iz tog grada odredio pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva.