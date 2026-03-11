Pojačane aktivnosti policije

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Beranska policija sprovela je ciljane operativne mjere i radnje prema operativno interesantnim osobama, izvršila pretrese na više lokacija, oduzeli oružje, municiju, tablete koje se nalaze na listi opijata, te realizovala operativnu akciju „Tragač“, saopštila je Uprava policije (UP).

“Naime, pretresom kod operativno interesantne osobe M.R. iz Berana pronađene su i oduzete dvije puške, pištolj, komad municije i 12 komada tableta sa liste opijata”, kazali su iz policije,

Nadalje, prilikom pretresa kod operativno intreresantne osobe V.T. takođe iz Berana pronađena su i oduzeta 43 komada tableta sa liste opijata, a kod operativno interesante osobe D.Ć. 29 komada.

“U odnosu na oduzeto oružje tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je upoznat sa događajem se izjasnio da se nakon sporvedenih vještačenja protiv M.R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok će u odnosu na oduzete tablete protiv trii osobe u zakonom predviđenom roku biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga”, kazali su iz policije.

Takođe, beranska policija izvedela je operativnu akciju „Tragač“ kojom prilikom je kontrolisala 301 vozilo i vozač, legitimisane su 154 osobe, pregledano je 169 osoba i vozila, kontrolisano 17 operativno interesantnih osoba, sankcionisano 186 vozača, odnosno izdata su 183 prekršajna naloga, podnijete su tri prekršajne prijave, jedan vozač uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci”, navode iz policije.

“Tri vozila i vozača isključena su iz saobraćaja, oduzeta su tri vozila, od čega jedno visoke klase, vlasništvo operativno interesantne osobe. Takođe, oduzet je i gasni pištolj”, zaključuju u saopštenju.