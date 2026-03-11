Za S. G. iz Moskve, NCB Interpola Jerusalim je raspisao međunarodnu potjernicu, a on je 18. jula 2025. godine lociran i lišen slobode u Baru.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Službenici NCB Interpola Podgorica jutros su realizovali ekstradiciju ruskog i izraelskog državljanina S. G. (41) iz Crne Gore u Državu Izrael.

Rješenjem Ministarstva pravde Crne Gore dozvoljeno je njegovo izručenje nadležnim organima Države Izrael, radi vođenja krivičnog postupka zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela propisana Krivičnim zakonom Države Izrael: sodomija u porodici, navođenje na sodomiju u porodici i neprimjerene radnje u porodici.

Ekstradicija je realizovana jutros, kojom prilikom je lice predato nadležnim policijskim službenicima Države Izrael, koji su ga potom, usljed ratnih dejstava, specijalnim letom sproveli u Izrael.