Aca Lukas uhapšen tokom nastupa: Protesti ispred policijske stanice, oglasio se i menadžer

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Aca Lukas sinoć je navodno priveden u Severnoj Makedoniji, a tim povodom oglasio se i njegov menadžer Saša Mirković i otkrio detalje nemilog događaja.

Kako navodi Saša Mirković, sprovođenje ovog postupka nad Acom Lukasem je izazvalo gnev Lukasovih fanova, koji su u velikom broju došli da uživaju u nastupu muzičke zvezde.

"Ajde, puštajte čoveka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima", istakao je Saša Mirković, te nastavio:

"Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svežiji", poručio je Saša Mirković.

Protesti ispred policije

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice besni zbog hapšenja pevača.

Okupljeni fanovi sve vreme su stajali ispred zgrade policije, skandirajući Lukasovo ime i glasno mu pružajući podršku. Poručuju da neće otići dok se, kako kažu, ne ispravi nepravda koja mu je sinoć učinjena.

Izvor: Hype/ Mondo

