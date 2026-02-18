logo
Kravica i "Vračarci" naručili paljenje auta Bake Praseta?

Autori Marija Petrović Autori Aleksandar Blagić
0

"Vračarski klan" navodno stoji iza paljenja auta Bake Praseta.

Kravica i "Vračarci" naručili paljenje auta Bake Praset Izvor: Youtube/PrintScreen/VJT MUP

Trenutne operativne informacije ukazuju na to da je "vračarski klan" navodno naručio da se zapali automobil poznatog influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, saznaje "Kurir" nezvanično. Kako saznaje "Kurir", organizatori napada na njega povezani su sa ovim klanom koji je nedavno uhapšen u poznatom beogradskom restoranu zbog sumnje da su palili i reketirali brojne ugostitelje u Beogradu.

Beogradska policija uhapsila je Z.R. zbog sumnje da je 16. februara u ranim jutarnjim časovima zapalio automobil Bake Praseta. Izgoreo je luksuzni "brabus" vredan više od 500.000 evra.

"Steže se obruč oko naručilaca. Za sada je uhapšen Z. R. koji se sumnjiiči da krivično djelo pokušaj iznude i izazivanje opšte opasnosti, odnosno paljenje automobila, ali se prikupljanje dokaza u cilju procesuiranja svih učesnika u ovom krivičnom djelu nastavlja. Sumnja se da je uhapšeni po nalogu za sada nepoznate osobe zapalio automobil, a prikupljaju se dokazi i o eventualnim saučesnicima i pomagačima", otkriva izvor "Kurira" upućen u slučaj.

Da podsjetimo, pripadnici "vračarskog klana" nedavno su uhapšeni u poznatom beogradskom restoranu zbog sumnje da su palili lokale po Beogradu ukoliko vlasnici ugostiteljskih objekata odbiju da plate reket. Kao predvodnik grupe označen je A.A. poznatiji kao Kravica. 

(Kurir/MONDO)

Tagovi

Baka prase Bogdan Ilić vračarski klan

