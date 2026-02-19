Ana Nikolić se odselila sa ćerkicom u hotel: Svi bruje o stravičnim dugovima, evo šta je sa stanom od 500.000 €

Ana Nikolić je rešila da malo promijeni prostor u kom živi sa naslednicom.

Ana Nikolić ne prestaje da intrigira javnost mjesecima, a sada su stigle nove informacije o pevačici. Kako prenose domaći mediji, ona se sa ćerkicom preselila u jedan hotel.

Podsetimo, mjesecima unazad pričalo se o navodnim dugovima pjevačice, te se čak spominjalo i da će morati da proda svoj dom.

Međutim, ovog puta, razlog preseljenja nisu dugovi, već odluka da renovira luksuznu nekretninu na Voždovcu u kojoj živi sa naslednicom, međutim, nije željela da pređe u drugi stan za to vreme, već je odabrala hotel.

"Ana je naprasno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gde će boraviti neko vreme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lijepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku" navodi izvor domaćih medija.

Stan vredan 500.000 evra

Podsjetimo, Ana Nikolić sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj meri.

U njenom domu dominiraju svijetli tonovi: bijela, roze i krem boja. Ana u dnevnom boravku ima kamin, a tu često provodi vreme - kako za uživanje, tako i za treniranje.

Sa obe strane smještene su ugradne police, na kojima su svoje mesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji.

Duž garderobera postavljenog u hodniku ugrađeno je ogromno ogledalo na kom se Ana najčešće slika za svoj Instagram profil.

Ana Nikolić nedavno je u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o borbi sa zavisnošću od alkohola. Pjevačica je tada otkrila kada definitivno prestaje da pije.

"Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa " rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana je, zatim, pomenula i porodicu i razvod.

"Imam 47. godina, svoj život, svoje dete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dete, jako vaspitano, mnogo dobro dijete."

