Posle čuvene trojke trčao da poljubi Seku: Sale Đorđević u braku s vatrenom Sekom, ljubav počela u kafiću na Vračaru

Aleksandar Đorđević, koji je ponovo dospeo u centar pažnje domaćih medija zbog priče o Partizanu, već tri decenije uživa pored supruge koju je upoznao dok je još bio tinejdžer

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Aleksandar Đorđević trenutno čeka pravi klub i pravu priliku, a govorio je i o mogućnosti da preuzme ekipe kao što su Partizan, Real Madrid i Barselona jednog dana.

Proslavljeni košarkaš i trener je već trideset godina u skladnom braku sa atraktivnom Aleksandrom Sekom Đorđević, koju je zavolio u tinejdžerskim danima.

Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući zajedničkom prijatelju – Saletovom kolegi Nebojši Iliću, koji je ujedno bio i Sekin školski drug.

"Često sam dolazio sa društvom u kafić na Vračaru, gdje sam jedne večeri vidio divnu i zgodnu djevojku. Prijatelji su mi kazali da joj je nadimak Seka i, pošto smo razmijenili poglede i osmijehe, upoznali smo se. Zaljubio sam se u nju i teško su mi padale pripreme sa Partizanom i reprezentacijom", priznao je svojevremeno Đorđević.

- Negdje smo bili u istom društvu i oboje smo posle žurke pitali istu stvar Nešu: da li može da nas upozna? Tako je krenulo i evo traje već 18 godina, ispričala je Seka 2005. u jednom intervjuu.

Kako je Seka često dolazila na utakmice da bodri svog partnera, tako je Saša odlučio da ne ostane dužan.

U istoriji naše košarke zabilježen je tako romantičan gest Aleksandra Đorđevića: on je 1997. godine nakon što je našoj reprezenatciji odlučujućim pogotkom donio pobjedu na Evropskom prvenstvu u Barseloni, otrčao u publiku i poljubio Seku.

Sale Đorđević trojka 1997 Izvor: YouTube/TerryvsVidic

Zbog nje propustio doček na balkonu

Romantičan gest desio se dvije godine nakon njihovog vjenčanja u Bolonji. Saša je zbog svadbe propustio legendarni doček na balkonu Skupštine grada 1995. u Beogradu gdje su naše košarkaše posle pobjede nad Litvanijom i osvajanja zlatne medalje sačekale hiljade iI hiljade ljudi.

Porodica je Aleksandru oduvijek bila na prvom mjestu, a i pored brojnih obaveza uspijevao je da pronađe balans između privatnog i poslovnog života.

Izvor: Damir Dervišagić

"Imam fenomenalnu suprugu pored sebe, porodicu, prijatelje. A moj najveći uspijeh u karijeri je da volim ono što radim, to je važno, a ne da radiš ono što voliš", rekao je Đorđević u jednom intervjuu za Blic i dodao:

"Čovjek nekada mora da lične ambicije stavi po strani kako bi se posvetio onome što je najvrjednije, a to su djeca i porodica. Mislim da sam napravio dobar balans u čemu uživam."

Ćerke krenule tatinim stopama

Tara i Tesa Đorđević od malih nogu pokazuju ljubav prema sportu – dok se starija ćerka oprobala u košarci, tenisu i plivanju, mlađa više naginje ka košarci, ali obije odlično skijaju, lijepo crtaju i imaju talenat za jezike, a po karakteru su potpuno različite.

"Tara je počela da igra košarku, ali joj možda više prijaju tenis i plivanje, a dobra je i skijašica. Vjerujem da će Tesi košarka biti sport broj jedan. Još je mala, ali i ona već odlično skija. Obije lijepo crtaju i odlično im idu jezici. Vole se, mada se ponekad i svađaju. Po karakteru su sasvim drugačije. Tesa je neviđeni borac, mora sve da vidi, voli da je u centru pažnje i vrlo je prodorna. Za razliku od nje, starija je stidljiva", ispričao je Saša jednom prilikom.