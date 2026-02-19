"Čeda ga je patosirao čim mu je spomenuo djecu": Aca Kos progovorio o jezivom napadu u beogradskom lokalu

Aleksandar Kos detaljno je ispričao šta se dogodila u kafiću kod Palate pravde.

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

U centru Beograda dogodio se incident u kojem je učestvovao Čedomir Jovanović, a sa njim je u tom trenutku bio i njegov prijatelj Aleksandar Kos.

On se potom oglasio u javnosti i iznio svoju verziju događaja. Prema njegovim riječima, nepoznati muškarac je navodno upućivao uvrede na račun porodice političara, nakon čega je Jovanović reagovao, a situacija je eskalirala u fizički sukob u kojem je, kako tvrdi, došlo do nanošenja telesnih povreda.

O slučaju se i dalje oglašavaju različiti izvori, dok se očekuje da nadležni organi utvrde sve okolnosti incidenta.

"Otišli smo da se vidimo sa advokatom iza Palate pravde, sjeli smo u jedan kafić. Čeda je otišao da poruči piće, ja sam ostao da sjedim. Išao je da poruči još jednu cijeđenu pomorandžu i neki lik mu je dobacivao. Čuo sam da se nešto dešava. Čeda mu je rekao da bude pristojan. Ja dok sam prilazio čuo sam da mu je vrijeđao djecu i psovao je. Ja sam skočio čim sam vidio i htio Čedu da odmah izvedem iz kafića, on je njega već patosirao čim mu je spomenuo djecu", rekao je Aleksandar Kos za "Blic", nakon čega je rekao da su objekat istog momenta napustili, te da ništa nisu prijavili:

"Mi smo otišli odmah, nismo ništa prijavili. Izveli su ga odmah iz kafića, to se desilo u sekundi. Problem je što su mu spominjali porodicu i djecu. Bili smo u centru grada. Čovjek je bio od dva i nešto metara, bio je zapušten i neuredan. Vrijeđao ga je na pravdi Boga. Čeda ga je upozorio da bude pristojan, ali je on nastavio i pitao ga gdje mu je sada obezbjeđenje. Čeda se branio. Čovjek je ostao sav u krvi, patosiran, taj čovjek. Spomenuo je nešto što nije smio da spomene."