"Čovjek je patosiran, bio je u krvi": Aca Kos otkrio detalje napada u kafiću, Čeda pobijesnio jer mu je psovao decu

Autor Dragana Tomašević
Incident je započeo kada je nepoznati muškarac vrijeđao Čedu i njegovu porodicu dok je on poručivao piće.

Aleksandar Kos otkrio detalje napada u kafiću Izvor: x/printscreen

Danas je u centru Beograda, u jednom kafiću iza Palate pravde, došlo do incidenta u kom je učestvovao političar Čeda Jovanović. Tim povodom se oglasio njegov prijatelj Aleksandar Kos koji je u tom trenutku bio sa njim.

Aleksandar Kos je do detalja opisao kako je došlo do incidenta.

- Otišli smo da se vidimo sa advokatom iza Palate pravde, sjeli smo u jedan kafić. Čeda je otišao da poruči piće, ja sam ostao da sjedim. Išao je da poruči još jednu cijeđenu pomorandžu i neki lik mu je dobacivao. Čuo sam da se nešto dešava. Čeda mu je rekao da bude pristojan. Ja dok sam prilazio čuo sam da mu je vrijeđao djecu i psovao je. Ja sam skočio čim sam vidio i htio Čedu da odmah izvedem iz kafića, on je njega već patosirao čim mu je spomenuo djecu - rekao je Aleksandar Kos, a onda istakao da slučaj nisu prijavili policiji.

- Mi smo otišli odmah, nismo ništa prijavili. Izveli su ga odmah iz kafića, to se desilo u sekundi. Problem je što su mu spominjali porodicu i djecu. Bili smo u centru grada. Čovjek je bio od dva i nešto metara, bio je zapušten i neuredan. Vrijeđao ga je na pravdi Boga. Čeda ga je upozorio da bude pristojan, ali je on nastavio i pitao ga gde mu je sada obezbeđenje. Čeda se branio. Čovjek je ostao sav u krvi, patosiran, taj čovjek. Spomenuo je nešto što nije smio da spomene - rekao je Aleksandar.

