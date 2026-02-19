Zorannah priznala da krije grudi jer misli da su prevelike: Htjela da ih smanji, ali je vjerenik pao u depresiju

Zorana Jovanović otvoreno je govorila o implantatima koje je ugradila prije nekoliko godina.

Zorana Jovanović poznatija kao Zoranah objavila je slike iz Majamija i raspametila dekolteom. Popularna influenserka pozirala je puna samopouzdanja.

Naime, Zorana je na svom profilu na Instagramu objavila slike iz kafića, a obzirom da je dolje imala široke farmerke, akcenat je bio na dekoltiranoj majici, koja je istakla njene bujne grudi.

Kratka majčica istakla je njen struk, a grudi su skoro prelivale, te su komentari pljuštali samo tako.

Inače, Zorannah je svojevremeno progovorila o silikonima u svojim grudima i istakla da je željela da ih izvadi u jednom momentu.

"Konstantna tema su moje grudi, ne znam ni gdje sam rekla da želim ponovo da ih radim", počela je Zorana kroz smijeh i dodala da ne voli veličinu njenih grudi.

"Pomirila sam se sa tim da nikad neću moći da imam grudi kakve sam ja željela. Imam jako širok grudni koš i meni su moje grudi prevelike. U 90 posto slučajeva ih krijem. Eloj ih obožava. On voli velike grudi. Kad sam se bila ugojila u Americi 2023. godine, rekla sam da ću da ih izvadim,čovjek je bio u depresiji, tako da od toga nema ništa", rekla je Zorana i priznala da bi voljela da smanji grudi.

"Smanjila bih ih malo. Ja sad imam 600 kubika, uradila bih 500, ali je problem što je moj grudni koš jako širok, ja sam stavila velike grudi da bih popunila rupu između koja je bila ogromna. Sada je nemam, ali su one, po meni, prevelike. Ne znam šta ću, ne ide mi se pod nož treći put, možda nekad posle djeteta, ne smetaju mi, ali su teške. Međutim, on toliko uživa u njima da mi je to dovoljno", rekla je Zorana.

