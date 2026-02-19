logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Maloletnica mu gasila cigare na jeziku: Horor u stanu na Vračaru, ovako su se iživljavali nad sinom Snežane Đurišić

Maloletnica mu gasila cigare na jeziku: Horor u stanu na Vračaru, ovako su se iživljavali nad sinom Snežane Đurišić

Autor Dragana Tomašević
0

Detalji mučenja Marka Gvozdenovića lede krv u žilama

Ovako su se iživljavali nad sinom Snežane Đurišić Izvor: Kurir/ Marina Lopičić

Marka Gvozdenovića, sin pevačice Snežane Đurišić, koji je pre 4 dana doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloletna devojka N.O.

Ona je bila u stanu u kojem je Marko Gvozdenović brutalno pretučen i na kojem su se dvojica muškaraca Z.I. i njegov saučesnik L.S. iživljavali.

Blic piše da se sumnja se da je maloletnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić.

Flašom i zamrznutim mesom po glavi

Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. da mu donese hranu i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je usledio horor.

"On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i devojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i telu , a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu", rekao je izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Oni su potom Gvozdenovića terali na gnusne radnje.

Sin Snežane Đurišić je sa teškim povredama zadržan na odeljenju hirurgije, a prema poslednjim informacijama, u trenutku prijema bio je svestan, ali u velikim bolovima.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

snežana đurišić marko gvozdenović sin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ