Maloletnica mu gasila cigare na jeziku: Horor u stanu na Vračaru, ovako su se iživljavali nad sinom Snežane Đurišić

Detalji mučenja Marka Gvozdenovića lede krv u žilama

Izvor: Kurir/ Marina Lopičić

Marka Gvozdenovića, sin pevačice Snežane Đurišić, koji je pre 4 dana doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloletna devojka N.O.

Ona je bila u stanu u kojem je Marko Gvozdenović brutalno pretučen i na kojem su se dvojica muškaraca Z.I. i njegov saučesnik L.S. iživljavali.

Blic piše da se sumnja se da je maloletnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić.

Flašom i zamrznutim mesom po glavi

Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. da mu donese hranu i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je usledio horor.

"On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i devojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i telu , a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu", rekao je izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Oni su potom Gvozdenovića terali na gnusne radnje.

Sin Snežane Đurišić je sa teškim povredama zadržan na odeljenju hirurgije, a prema poslednjim informacijama, u trenutku prijema bio je svestan, ali u velikim bolovima.