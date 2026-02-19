Udarali ga zamrznutim mesom po glavi: Otkriveno kakvu je torturu prošao sin Snežane Đurišić, terali ga na gnusne radnje

Sin Snežane Đurišić napadnut je iznenada i više puta udaran po glavi zamrznutim mesom, a kasnije i od strane još dvoje ljudi koji žive sa napadačem, od kojih je navodno jedno bilo žensko

Izvor: Instagram

Sin Snežane Đurišić nalazi se u bolnici nakon što je zadobio teške povrede tokom mučenja u stanu na Vračaru, koje je prema pisanju medija, trajalo četiri sata.

Nakon napada, Gvozdenoviću je ukazana lekarska pomoć i hospitalizovan je sa ozbiljnim povredama, ali je bio svestan prilikom prijema u bolnicu

Marko Gvozdenović je preživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru. Sve se dogodilo kada je došao kod svog poznanika koji je gotovo nepokretan da mu donese hranu, a onda je, kako se sumnja, iz čista mira napadnut.

Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je usledio horor.

- On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i devojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i telu , a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Isti medij dalje piše da su oni su potom Gvozdenovića terali na gnusne radnje, čije detalje zbog užasa koje je žrtva doživela neće iznositi.

Izvor: Kurir/ Marina Lopičić

Sin Snežane Đurišić je sa teškim povredama zadržan na odeljenju hirurgije, a prema poslednjim informacijama, u trenutku prijema bio je svestan, ali u velikim bolovima.

Dijagnostikom je utvrđeno da ima prelom više rebara, zbog čega mu je odmah ukazana lekarska pomoć.

Pored preloma, konstatovani su i:

• Hematomi i razderotine na glavi

• Povrede u predelu grudnog koša

• Vidljive modrice po telu

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema Z.I. (53) i L.S. (26) zbog prebijanja sina pevačice Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića (46).