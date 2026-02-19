Sin Snežane Đurišić napadnut je iznenada i više puta udaran po glavi zamrznutim mesom, a kasnije i od strane još dvoje ljudi koji žive sa napadačem, od kojih je navodno jedno bilo žensko
Sin Snežane Đurišić nalazi se u bolnici nakon što je zadobio teške povrede tokom mučenja u stanu na Vračaru, koje je prema pisanju medija, trajalo četiri sata.
Nakon napada, Gvozdenoviću je ukazana lekarska pomoć i hospitalizovan je sa ozbiljnim povredama, ali je bio svestan prilikom prijema u bolnicu
Marko Gvozdenović je preživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru. Sve se dogodilo kada je došao kod svog poznanika koji je gotovo nepokretan da mu donese hranu, a onda je, kako se sumnja, iz čista mira napadnut.
Udarali ga zamrznutim mesom po glavi: Otkriveno kakvu je torturu prošao sin Snežane Đurišić, terali ga na gnusne radnje
Marko Gvozdenović je kobnog dana došao kod teško pokretnog poznanika Z.I. i dok je sedeo na krevetu, poznanik ga je iz čista mira udario u glavu zamrznutim mesom koje je bilo na stolu. Tada je usledio horor.
- On ga je udarao po glavi, a potom su mu se u batinanju pridružili mladić i devojka koji žive sa njim. Marko Gvozdenović je zadobio više udaraca po glavi i telu , a onda su mu polomili mobilni telefon i udarili staklenom flašom u glavu - kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.
Isti medij dalje piše da su oni su potom Gvozdenovića terali na gnusne radnje, čije detalje zbog užasa koje je žrtva doživela neće iznositi.Izvor: Kurir/ Marina Lopičić
Sin Snežane Đurišić je sa teškim povredama zadržan na odeljenju hirurgije, a prema poslednjim informacijama, u trenutku prijema bio je svestan, ali u velikim bolovima.
Dijagnostikom je utvrđeno da ima prelom više rebara, zbog čega mu je odmah ukazana lekarska pomoć.
Pored preloma, konstatovani su i:
• Hematomi i razderotine na glavi
• Povrede u predelu grudnog koša
• Vidljive modrice po telu
Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema Z.I. (53) i L.S. (26) zbog prebijanja sina pevačice Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića (46).