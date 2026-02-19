Baka Prase se obratio uhapšenom mladiću (23): Prijeti mu 12 godina robije, on pokazao srednji prst i spomenuo reketaše

Jutjuber Bogdan Ilić opsovao na svom Instagram storiju nakon vijesti da je osumnjičeni priveden

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se nakon što je uhapšen mladić Z.R. (23) koji se sumnjiči da je zapalio njegov luksuzni automobil koji se procjenjuje na vrijednost od oko 500.000 eura.

U toku jučerašnjeg dana su otkriveni detalji istrage, kao i šta su zabilježile sigurnosne kamere u noći paljenja skupocjenog "brabusa", nakon čega se Baka Prase oglasio na svom Instagram storiju.

Baka je objavio sliku na kojoj se vidi da je na infuziji, s podignutim srednjim prstom i napisao psovku posvećenu reketašima.

Jutjuber je i ranije govorio da mu je vozilo zapaljeno zato što nije želio da plati reket.

Osumnjičenom preti 12 godina zatvora

Po saopštenju tužilaštva Z.R. se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i iznude.

O tome koliko dugo će provesti iza rešetaka odrediće i procena štete na Brabusu koji je u vlasništvu Bake Praseta. Kada se uzmu sva krivična djela, on će biti u zatvoru između tri i 12 godina zatvora, plus će morati da plati i novčanu kaznu.