"Tri nedelje nisam čula ni videla": Dijana Dilajn zbog jezive nesreće u Dubaiju hitno došla u Beograd

Dijana Dilajn detaljno je govorila o svom zdravstvenom stanju.

Izvor: Instagram/printscreen/ diline_dijana

Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, nedavno je imala tešku nezgodu dok je vozila skuter u Dubai.

Tom prilikom zadobila je ozbiljne povrede, uključujući i prelom vilice, zbog čega jedno vjreme nije mogla ni da govori ni normalno da se hrani. Zbog ozbiljnosti situacije hitno se vratila u Beograd, gdje je podvrgnuta operaciji.

Nakon kraće pauze i povlačenja sa društvenih mreža, sada se ponovo oglasila i svojim pratiocima otkrila kako protiče njen oporavak.

"Nisam htjela da se javljam dok ovo ne prođe, ali evo mjesec dana i slabo prolazi", rekla je ona i dodala:

"Još uvijek mi lijeva strana lica nema funkciju, zbog toga sam tako dugo ostala u Beogradu. Kako bih uradila sve analize, jer sam sigurnija u naše doktore, ali i kako me djeca ne bi videla takvu", napisala je Dijana.

Kako ističe, tri nedelje nije čula na lijevo uho, niti vidjela na lijevo oko.

"Tri nedelje nisam čula, ni vidjela na lijevo oko i uho, ali se sada sve vraća. Nadam se brzom oporavku", poručila je Dijana Dilajn koja je snimila svoje lice i pokazala kako izgleda u procesu oporavka.