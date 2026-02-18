logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tri nedelje nisam čula ni videla": Dijana Dilajn zbog jezive nesreće u Dubaiju hitno došla u Beograd

"Tri nedelje nisam čula ni videla": Dijana Dilajn zbog jezive nesreće u Dubaiju hitno došla u Beograd

Autor Ana Živančević
0

Dijana Dilajn detaljno je govorila o svom zdravstvenom stanju.

Dijana Dilajn zbog jezive nesreće u Dubaiju hitno došla u Beograd Izvor: Instagram/printscreen/ diline_dijana

Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, nedavno je imala tešku nezgodu dok je vozila skuter u Dubai.

Tom prilikom zadobila je ozbiljne povrede, uključujući i prelom vilice, zbog čega jedno vjreme nije mogla ni da govori ni normalno da se hrani. Zbog ozbiljnosti situacije hitno se vratila u Beograd, gdje je podvrgnuta operaciji.

Nakon kraće pauze i povlačenja sa društvenih mreža, sada se ponovo oglasila i svojim pratiocima otkrila kako protiče njen oporavak.

"Nisam htjela da se javljam dok ovo ne prođe, ali evo mjesec dana i slabo prolazi", rekla je ona i dodala:

"Još uvijek mi lijeva strana lica nema funkciju, zbog toga sam tako dugo ostala u Beogradu. Kako bih uradila sve analize, jer sam sigurnija u naše doktore, ali i kako me djeca ne bi videla takvu", napisala je Dijana.

Kako ističe, tri nedelje nije čula na lijevo uho, niti vidjela na lijevo oko.

"Tri nedelje nisam čula, ni vidjela na lijevo oko i uho, ali se sada sve vraća. Nadam se brzom oporavku", poručila je Dijana Dilajn koja je snimila svoje lice i pokazala kako izgleda u procesu oporavka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dijana dilajn nesreća operacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ