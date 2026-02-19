"Oko mene se digla velika frka": Ceca o susretu s tužiocem koji joj je dao nanogicu, otkrila šta je rekao prije presude

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović otkrila detalje o najtežem periodu svog života.

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović se u emisiji prisetila trenutka iz 2010. godine i otkrila detalje susreta sa čovekom koji je, prema njenim rečima, u svojim rukama držao njenu budućnost.

Dok je javnost brujala o njenom slučaju, Ceca je proživljavala pravu dramu iza zatvorenih vrata, a usred svega dogodio se susret koji ona opisuje kao nevjerovatnu ironiju života.

Ceca je ispričala kako joj je u najtežim trenucima prišao upravo čovjek koji je bio zadužen za njen slučaj - tužilac. Njegove riječi su je, kako kaže, ostavile bez teksta.

- Dešava mi se životna katastrofalna situacija 2010. i 2011. godina, oko mene frka "ovakva sam i onakva". Igrom prilike, u svoj toj mojoj muci prilazi mi tužilac jedan i kaže: "Ceco, ja sam bio na vašem koncertu na Tašu, tu sam upoznao moju ženu. Mi smo u braku, izrodili smo decu. Zahvaljujući vama mi smo srećan jedan par" - prepričala je Ceca ovaj nevjerovatan trenutak.

Iako je tužilac imao samo reči hvale za nju kao muzičkog umetnika, realnost je bila drugačija. On je bio taj koji je morao da donese odluke koje nisu bile nimalo lake za pjevačicu.

- A sad taj isti u tom momentu odlučuje o mojoj sudbini... Ja sam njegovu sredila na lep način, a on je odlučivao o mojoj sudbini koja nije bila slatka u tom momentu - iskrena je bila Ceca, priznajući da joj tada nije bilo do smjeha:

- Ali sve je to život, smijemo se tome, a tada mi ništa nije bilo smiješno, plakalo mi se - zaključila je pevačica.

Osam mjeseci sedela u dnevnoj sobi

Prednost nanogice je prednost pritvora, što imaš sve mogućnosti kućnih resursa, tj. cijelog svog imanja. Ja nisam imala te privilegije koje su imali svi ostali, ja sam morala da budem isključivo u dnevnoj sobi i po vertikali u svojoj spavaćoj. Znam da su Marko Mišković i moj prijatelj Milo Đurašković, dok su nosili nanogicu, mogli apsolutno svuda da se kreću u svojoj kući. Čak su mogli da igraju i fudbal u dvorištu, a ja sam bila osuđena samo na dnevnu i spavaću sobu.

Nije mi bilo dopušteno da se šetam po cijeloj kući, što je zakonski nepojmljivo. Nisam mogla nikoga da dočekujem na vratima, a imala sam dvije bebe u kući. Po zakonu ti sleduje da možeš da odeš dva sata do grada, ja nisam imala ništa. Ako krenem malo dalje od propisane maršrute, odmah neko zove. Kažu: “Poremetili ste radijus kretanja”. Iživljavali su se! Sedela sam osam mjeseci na tabureu i na jastucima – pričala je ranije Ceca za "Srpski telegraf".

