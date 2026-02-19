Ko je vrela Balkanka koja je imala aferu sa Endruom: Zaludela Klunija, pa uhvaćena dok se mazi na ulici sa princom

Princ Endru je priveden zbog pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja, a svojevremeno je medijske stupce punio i vezama i aferama sa devojkama, među kojima se našlo i jedno ime sa Balkana.
Vest da je uhapšen ozloglašeni princ Endru, šokirala je svetsku javnost. Prema prvim informacijama, policija ga je privela zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom obavljanje javne funkcije.
Nažalost, ovo nije prvi put da je princ umešan u neki skandal. U prošlosti se našao na meti optužbi za pedofiliju, a medijske stupce je punio i aferama sa ženama, među kojima se našla i jedna Balkanka.
Lepa hrvatska manekenka Monika Jakšić, svojevremeno je privukla pažnju javnosti, sada već davne 2004. godine, vezom za Džordžom Klunijem.
George Clooney and Monika Jaksic
Kako se tada pisalo, Kluni je bio lud za tamnokosom lepoticom, inače modelom za kupaće kostime i veš, a paparaci su ih uslikali u jednom noćnom klubu.
Monika je 2007. godine priznala vezu s poznatim holivudskim neženjom ne krijući da se glumac i ona često čuju.
- Obožavam ga, on je super čovek. Voli da se šali, šarmantan je i ima veliko srce. On je večiti neženja, ali ako jedan dan odluči da se ženi i dođe mi sa prstenom, ja mu ne bih rekla "ne" - izjavila je manekenka tada.
Inače, Monika je davne 2010. godine proglašena za jednu od najseksepilnijih žena sveta, te ne čudi što je i holivudski glumac pao na njene čari.
Pogledajte neke njene stare objave:
Međutim, postojala je priča da je Moniki bilo dosta čekanja te da je ona ta koja je ostavila Klunija, a potom i našla ljubav sa ozloglašenim princem Endruom koji je danas poznat zbog višestrukih silovanja za koje je terećen, kao i optužbi za pedofiliju.
Monika i Endru uhvaćeni su prilikom strastvenog razmenjivanja strasti, a upoznali su se zahvaljujući zajedničkim prijateljima. Inače, Monika je često povezivana sa moćnim muškarcima, te su je pre Endrua spajali sa fudbalerima, a njene komšije u Londonu govorile su da uživa u novcu i pažnji.
Monica and Andrew
U jednom trenutku se čak pričalo da su se ona i princ Endru verili, međutim, to se ispostavilo kao laž. Takođe, uprkos vrelim poljupcima, par je sve vreme tvrdio da su samo prijatlelji.
Monika i dan-danas izgleda fantastično i može da se pohvali mladolikim likom i fantastičnom figurom. Poseduje svoju marketing agenciju, i živi život punim plućima, a još njenih fotografija pogledajte u galeriji u nastavku:
