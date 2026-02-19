logo
"Zvao me je, sada mi sve zameraju": Jakov Jozinović o optužbama da je "ukrao" pesmu od kolege

"Zvao me je, sada mi sve zameraju": Jakov Jozinović o optužbama da je "ukrao" pesmu od kolege

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
0

Jakov Jozinović dotakao se obrada pesama, i kako su na njegovu izvedbu reagovale kolege

Jakov Jozinović o optužbama da je "ukrao" pesmu od kolege Izvor: MONDO/Đorđe Milošević/Stefan Stojanović

Jakov Jozinović uskoro će održati svoj četvrti po redu koncert u Sava Centru. Mladi pevač uživa ogromnu popularnost, a iako se proslavio obradama kultnih pesama, podjednako dobro prolaze i njegove autorske numere. 

On je sada prvi put otkrio i da li je imao problema sa autorskim pravima. "Čist račun, duga ljubav", objasnio je Jozinović.

"Sve je uredno prijavljeno i svi imaju koristi od toga, pa i ja", dodao je. 

Pevač se potom osvrnuo i na optužbe da je kolegi Toniju Cetinjskom "ukrao" pesmu, odnosno da je iskopirao jednu od njegovih numera. 

"Ne, to sam čak i komentarisao sa Tonijem kad smo bili na piću, i smejali smo se na to, jer pesma apsolutno nema veze, nije ista, osim što je isti stil, bosanova", objašnjava mladi umetnik. 

"Ali da se moja pesma poredi sa njegovim je apsolutno privilegija i čast", nastavio je Jozinović koji se složio da mu sada mnogi zameraju, kao i da mu traže greške kako bi osporili njegov uspeh. 

"I to je skroz OK, ljudska je reakcija, nek' se osećaju kako se osećaju, ali ja ću raditi od srca, i uvek će sve dobro ispasti". 

