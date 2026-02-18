"Predao sam pištolj policiji da se ne bih ubio": Život Dr Iggy-a obilježen je tragedijama, umrla mu cijela porodica

Dr Iggy ispričao je svoju tešku i tužnu životnu priču, pa priznao da je imao suicidalne misli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy, vodi miran život, ne voli eksponiranje u javnosti, ali muzika 90-ih se i dalje i te kako sluša, pa je tako sve više događaja na kojima Igora srećemo. Dr Iggy je bez ustezanja govorio o životnim usponima i padovima, ali i svemu što je obilježilo njegovu karijeru.

Život ga nije mazio, izgubio je mlađeg brata i oca u dvije godine, a potom i majku, a odlazak najmilijih je bio najteži period njegovog života.

"Ja sam to jako teško preživio kao i svaki čovek, ali vjerovatno imam taj kod za preživljavanje, mnogi ljudi na mom mjestu bi odlijepili ili imali poroke. Ja sam ostao normalan čovjek, nisam se odao porocima, droga, pušenje, alkohol, ne pamtim kad sam se napio u životu. Našao sam snagu u sportu, fudbalu, završio sam školu za fudbalskog trenera, ali to nikad nisam bio i nije žao. Posle smrti brata, taj fudbal me spasio. To me je kasnije spasilo i kada je bila tatina, ali i mamina smrt. Čovek u tim situacijama ne treba da bude sam. Čovek kad je sam svašta mu padne na pamet. Vrlo brzo sam se oporavio, ali nisam zaboravio, ja tu tugu nosim i nosiću je do kraja života", rekao je on priznajući da je u teškim trenucima imao suicidalne misli:

"Čovjek može da digne ruku na sebe, ja sam imao pištolj neki sa dozvolom i onda sam upravo iz tog razloga otišao u sup da im to predam. Rekao sam: 'Predajem ovo državi Srbiji, bez ikakvih para, samo me skinite sa onog poreza, neću to da imam u kući.' Čovjeku je to najgore što može da mu padne na pamet, a meni su takve misli padale na pamet, jer sam ostao bez ikoga svog, ostao sam sam. Nisam se ženio, nemam djece, tada nisam imao ni djevojku. To je bio jako težak period za mene, to je bila 2005-2006 godina, kada su mi preminuli brat i otac, mama je umrla 2013. godine.

Posle smrti oca i brata, nas dvoje smo se vezali, jer nekako moj mlađi brat Ivan je bio njen ljubimac, ne kažem da ga je volela više njega, nije, deca se vole isto. Mene je rešila mnogo rano, ja sam počeo sam da zarađujem putujem, a on je bio malo nesnađen, onda mu je pomagala finansijski i provodila je više vremena sa njim nego sa mnom. Ja sam bio njen prvi sin, onda smo se posle ona i ja nesvjesno još jače vezali i jako mi je teško pala njena smrt. Zato što ja ličim mnogo na nju, moj brat je bio isti tata, a ja sam ličio na mamu. Da vidite njenu sliku sa 20 godina i moju, mi smo identični, kao blizanci."

Našao djevojku koja se zove kao njegova majka

Igor ne krije da nije imao sreće u ljubavi, kao i da je izvestan period želio da bude sam, ali sada je našao djevojku koja mu je veliki oslonac i podrška. Na konstataciju da muškarac traži ženu koja je prototip njegove majke, Igor kaže:

"Tačno, to je tako i kod mene. Mislim da sam i našao tako nešto.To se dogodilo prije nepuna tri meseca. Za sada je sve okej, da ne kvarimo tu priču. Mlađa je od mene, 10-ak godina i zove se kao moja mama."

Iako još uvijek nisu započeli zajednički život, ona je njegov veliki pokretač.

"Ne živimo zajedno još uvijek, ona živi u svom stanu, ja u svom, za sad je lijepo. Ona puno radi, ima obaveza, ne viđamo se puno, ali meni je lijepo i osećam se tako. Kažu ljudi da sam se promijenio, da blistam, vjerovatno je to njena zasluga."

Izvor: Blic/ MONDO