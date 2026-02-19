Čedomir Jovanović doživio je verbalnu provokaciju u lokalu u centru prestnice što je dovelo do sukoba sa nepoznatim muškarcem pa je Aca Kos skočio da zaštiti prijatelja
Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u centru grada, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.
Prema riječima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sjedjeli i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.
Kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.
Čeda Jovanović i Aca Kos napadnuti u centru grada: Letjele stolice po kafiću, nastala makljaža kod Palate pravde
- Vidio sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su djelovali smireno i raspoloženo-ispričao je izvor.
Prema njegovim riječima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu. Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne riječi. Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun.
Čeda Jovanović i Aca Kos napadnuti u centru grada: Letjele stolice po kafiću, nastala makljaža kod Palate pravde
- U sekundi je nastao potpuni haos. Aleksandar je odmah skočio da zaštiti Jovanovića, a onda su se umješali i ostali prisutni. Stolice su poletjele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izlašli iz lokala - opisuje scene sagovornik.
U opštem metežu pričinjena materijalna šteta. Policija kako nije bila na licu mjesta.
(Kurir, MONDO)