Čeda Jovanović i Aca Kos napadnuti u centru grada: Letjele stolice po kafiću, nastala makljaža kod Palate pravde

Čedomir Jovanović doživio je verbalnu provokaciju u lokalu u centru prestnice što je dovelo do sukoba sa nepoznatim muškarcem pa je Aca Kos skočio da zaštiti prijatelja

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u centru grada, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.

Prema riječima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sjedjeli i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.

Kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

- Vidio sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su djelovali smireno i raspoloženo-ispričao je izvor.

Prema njegovim riječima, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu. Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne riječi. Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun.

- U sekundi je nastao potpuni haos. Aleksandar je odmah skočio da zaštiti Jovanovića, a onda su se umješali i ostali prisutni. Stolice su poletjele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izlašli iz lokala - opisuje scene sagovornik.

U opštem metežu pričinjena materijalna šteta. Policija kako nije bila na licu mjesta.

(Kurir, MONDO)