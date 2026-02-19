"Svi imaju koristi od mojih obrada": Jakov Jozinović ponovo u Beogradu, otkrio nam da Prija nije htjela karte od njega

Jakov Jozinović, pjevač koji je zaludio region i punio koncertne sale prije nego što je i snimio pjesmu, ponovo u Beogradu zbog koncerta

Izvor: MONDO

Kada je prošli put bio u Beogradu, pojedini pjevači su negativno komentarisali činjenicu "da nema nijednu svoju pjesmu već samo pjeva obrade slavnih kolega", a sad je za MONDO otkrio i da li je nekada zbog toga imao problem.

"Ne, naprotiv, sve je uredno prijavljeno i svi imaju koristi od toga, pa i ja. Čist račun duga ljubav, ja sam sa svima u dobrim odnosima. Lijepa je priča, svi lijepo sarađujemo", rekao nam je Jakov, a potom otkrio i da je slučajnost što najavljuje koncert na godišnjicu smrti Đorđa Balaševića, pjevač s čijom je pjesmom započeo zvjezdanu karijeru.

"Nisam znao da je danas godišnjica i stvarno mi je drago što se tako potrefilo. Ništa nije planirano".

Na kraju nam je otkrio i da se čuo sa Aleksandrom Prijović pred koncert:

"Bilo mi je drago kad me je pozvala Aleksandra Prijović i rekla da je kupila karte za koncert, ja sam rekao 'Ne, Aleksandra, ja ću ti pokloniti kartu, ne, ne, ja ću .

Pogledajte.