Nikol Kidman nakon razvoda bacila oko na milionera: Bivši sa 32 godine mlađom, a glumicu povezuju sa njim

Nije prošlo ni mjesec dana otkako je brak Nikol Kidman i Kita Urbana i zvanično okončan, a lijepa glumica već ima novog udvarača - bogatog biznismena

Izvor: CBS / Ferrari / Profimedia

Posle razvoda od Kita Urbana, glumica Nikol Kidman ima novog udvarača. Kako piše TZM, riječ je o Polu Salemu (62), milijarderu i predsjedniku Upravnog odbora kompanije MGM Resort International. Izvori ovog tabloida navode da Salem "romantično provocira" svježe razvedenu glumicu, ali ona za sada nije odgovorila na njegovo udvaranje.

Pol je na čelu globalnog diva poznatog po brojnim luksuznim hotelima, rizortima i kazinima, najviše u Las Vegasu. Riječ je o jednom od najmoćnijih ljudi iza kulisa svjetske zabavne industrije, sa ogromnim ličnim bogatstvom.

Kidmanova i Salem se poznaju, imaju zajedničke prijatelje i otkako se razvela dva puta su se sreli na grupnim događajima. Do sada nije bilo privatnih sastanaka "jedan na jedan", međutim, Pol je zajedničkim prijateljima povjerio da mu se Nikol jako dopada i da bi rado bio u vezi sa njom.

Salem se razveo od svoje bivše supruge, Navin Salem, 2021. godine. Od tada je držao svoj privatni život po strani, fokusirajući se na karijeru u upravljanju investicijama i istaknutu ulogu u MGM Resorts. Zajedno imaju četiri ćerke, a izvori ističu da mu je porodica posebno važna i da, uprkos zahtevnoj karijeri, aktivno učestvuje u životima svoje djece.

Ono što ga čini još poželjnijim je činjenica da ga ni pet godina posle razvoda mediji nisu povezivali s novim partnerkama. U privatnom je životu gotovo jednako diskretan koliko je moćan u poslovnom svijetu. Rijetko se pojavljuje u medijima, ne daje intervjue i svesno izbjegava glamur i blještavilo koji prati industriju u kojoj radi.

Nikol Kidman i Kit Urban rastali su se u junu prošle godine. Iako je ona željela da spasi brak, nije naišla na istu reakciju. Par, koji se vjenčao 2006. godine i ima dvoje djece, uzrasta 17 i 15 godina, okončao je razvod u januaru.

