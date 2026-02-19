Advokat je iznio svoju stranu priče i istakao da je odmah pozvao policiju.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Čedomir Jovanović, lider Liberalno demokratska partija, danas je navodno izazvao incident u jednom kafiću u blizini Palate pravde, kada je, prema tvrdnjama medija, došlo do sukoba sa beogradskim advokatom.

Prema navodima pojedinih portala, reč je o Žarku Mladenoviću, koji se tim povodom oglasio i iznio svoju verziju događaja, detaljno opisujući kako je, prema njegovim riječima, došlo do rasprave.

Kako tvrdi, u trenutku incidenta sjedio je sa kolegama na poslovnom sastanku, kada je Jovanović navodno započeo verbalnu provokaciju zbog nesporazuma oko premještanja za drugi sto, nakon čega je situacija eskalirala.

Vidi opis Oglasio se advokat koji tvrdi da ga je Čeda Jovanović gađao stolicom u glavu: "Ne znam u kom je stanju taj čovjek bio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 5 5 / 5

"Petoro ili šestoro mojih kolega advokata je sjedjelo u trenutku kada se sve to desilo. Ne znam u kom je stanju taj čovjek bio, ali šta da vam kažem. Išao je u toalet, tamo ovamo, inače mi ne prija ni u političkom, ni u kom drugom smislu. Rekao sam kolegama da hoću da se pomjerim, a on je to čuo i odmah krenuo da priča: 'Šta ti tu se kao pomjeraš?'. Onda je uhvatio stolicu, gađao i raskrvario mi je glavu."

"Ja krenem ka njemu, e sad kako su tu kolege skočile, pomjeri se i krene drugom stolicom. Htio je mene, a pogodio je kolegu umjesto mene. Odmah sam pozvao policiju, a ko je drugi muškarac koji je bio sa njim, ja to ne znam", počeo je Žarko, pa je potom nastavio:

"To je vjerovatno taj Aca, kog pominjete, ja u to nisam upućen sa kime se kreće. Uzete su izjave od strane policije, čim su došli na lice mjesta.

Vidi opis Oglasio se advokat koji tvrdi da ga je Čeda Jovanović gađao stolicom u glavu: "Ne znam u kom je stanju taj čovjek bio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Insragram printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Insragram printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Insragram printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vidim da se Čeda hvali time, čitam izjave u medijima, a sa moje strane bilo je samo refleksno sve. Može da sed piše šta god, ali činjenica je da sam ja htio da se sklonim od cijele situacije. Taj čovjek je meni nebitan, došao sam da radim svoj posao i bio sam na poslovnom sastanku ili da se oni pomjere ako će da pričaju.

E sad, stanje u kom je taj čovjek bio je zastrašujuće. Ne znam da li ste upućeni, ali ko zna u kakvom je stanju tačno bio taj čovjek. Nisam imao potrebu da raspravljam bilo šta sa njim, dobio sam stolicu u glavu i odmah pozvao policiju. On je otišao posle cijele te situacije sa stolicama, rascijepao mi je arkade. Drugi kolega ima čvorugu, nije ni učestvovao u tome, a Čeda se hvali kako je udarao čovjeka u glavu", rekao je Žarko za medije.

Vidi opis Oglasio se advokat koji tvrdi da ga je Čeda Jovanović gađao stolicom u glavu: "Ne znam u kom je stanju taj čovjek bio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 4 / 4

Žarko kaže da ne bi ni zvao policiju, da nije znao unaprijed da će Čeda medijski sve da nastavi da raspreda.

"Bilo mi je bitno da se zna kako se sve odigralo. Advokati kolege su dali izjave, a policiju sam zvao baš zato što sam znao kakve će izjave davati u medijima. On me je gađao u glavu i odmah izašao u medije sa svojom pričom. Nisam javna ličnost, poznajem i ovakve i onakve ljude. Da dobijem stolicu u glavu, refleksno čovjek krene u tim situacijama napred, ali kolege su sve vidjele. Da sam ja nekoga gađao stolicom u glavom to bih i rekao", rekao je Mladenović.

Izvor: Blic/ MONDO