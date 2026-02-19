logo
Otkriveno pravo zanimanje Jakova Jozinovića: Pjesme mu "gore" na mrežama, puni Arene, a ovim želi da se bavi

Otkriveno pravo zanimanje Jakova Jozinovića: Pjesme mu "gore" na mrežama, puni Arene, a ovim želi da se bavi

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
0

Jakov Jozinović održao je pres konferenciju povodom predstojećeg koncerta.

Otkriveno pravo zanimanje Jakova Jozinović Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Mladi pjevač Jakov Jozinović nastavlja da ređa uspjeh za uspjehom, a pred četvrti po redu koncert u Sava Centru, održao je pres konferenciju gdje je rado komentarisao aktuelne teme. 

Našem novinaru je otkrio da li je imao problema zbog autorskih prava, ali i da li mu je neko od pjevača pružio podršku, a njegove odgovore poslušajte u nastavku:

Pogledajte

02:00
Da li je kazna zbog godišnjice Balaševića, nije znao da je danas, Prija nije htela da joj Jakov pokloni karte
Izvor: MONDO/ĐorđeMilošević
Izvor: MONDO/ĐorđeMilošević

Jakov je otkrio potom i čime bi se bavio pored muzike. Podsjetimo, mladi pjevač stekao je ogromnu popularnost na društvenim mrežama, a njegove obrade popularnih numera veoma brzo su stekle fanove širom regiona. 

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Mladi umjetnik priznao je sada da je zbog karijere morao da stavi pauzu na školovanje.

"Fakultet je i dalje tu, i dalje sam student, ali sam morao da ga stavim na 'hold'. Odradiću skromno turneju pa ću onda nastaviti", rekao je Jakov uz osmijeh koji je otkrio potom da studira novinarstvo i medije, ali da sebe ne vidi kao novinara.

"Vidim sebe isključivo kao dio marketinga, to me zanima, eventualno TV voditelj", zaključio je pjevač. 

Poslušajte:

Pogledajte

00:41
"Želim da budem tv voditelj": Jakov prvi put otkrio šta mu je pravo zanimanje
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

