Otkriveno pravo zanimanje Jakova Jozinovića: Pjesme mu "gore" na mrežama, puni Arene, a ovim želi da se bavi

Jakov Jozinović održao je pres konferenciju povodom predstojećeg koncerta.
Mladi pjevač Jakov Jozinović nastavlja da ređa uspjeh za uspjehom, a pred četvrti po redu koncert u Sava Centru, održao je pres konferenciju gdje je rado komentarisao aktuelne teme.
Našem novinaru je otkrio da li je imao problema zbog autorskih prava, ali i da li mu je neko od pjevača pružio podršku, a njegove odgovore poslušajte u nastavku:
Jakov je otkrio potom i čime bi se bavio pored muzike. Podsjetimo, mladi pjevač stekao je ogromnu popularnost na društvenim mrežama, a njegove obrade popularnih numera veoma brzo su stekle fanove širom regiona.Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Mladi umjetnik priznao je sada da je zbog karijere morao da stavi pauzu na školovanje.
"Fakultet je i dalje tu, i dalje sam student, ali sam morao da ga stavim na 'hold'. Odradiću skromno turneju pa ću onda nastaviti", rekao je Jakov uz osmijeh koji je otkrio potom da studira novinarstvo i medije, ali da sebe ne vidi kao novinara.
"Vidim sebe isključivo kao dio marketinga, to me zanima, eventualno TV voditelj", zaključio je pjevač.
Poslušajte: