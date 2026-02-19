logo
Evo gdje se nalaze Čeda Jovanović i Aca Kos nakon incidenta u kafiću: Očevici ih usnimili i otkrili kako su se ponašali

Evo gdje se nalaze Čeda Jovanović i Aca Kos nakon incidenta u kafiću: Očevici ih usnimili i otkrili kako su se ponašali

Autor Ana Živančević
0

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos usnimljeni su nakon incidenta u jednom lokalu.

Evo gdje se nalaze Čeda Jovanović i Aca Kos nakon incidenta u kafiću Izvor: Kurir

Nakon što je Čedomir Jovanović brutalno napadnut u kafiću kod Palata pravde, političar je sa prijateljem Aleksandrom Kosom otišao u šetnju kako bi se, prema riječima očevidaca, smirio nakon incidenta.

"Sve se orilo"

Tamo su ih primijetili građani koji su poslali snimak. Kako kažu, Čeda je bio vidno uznemiren i ljut, te je u jednom trenutku povišenim tonom razgovarao telefonom.

"Sve se orilo, Čeda se čuo do Dunava. Morala sam da ga snimim. Nije bilo mnogo ljudi, ali njegov glas je odzvanjao ulicom", rekla je jedna sugrađanka koja se zatekla na licu mesta.

Prema rečima očevidaca, Jovanović je energično gestikulirao dok je razgovarao, a prolaznici su sa distance posmatrali situaciju. Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je bio povod telefonskog razgovora niti da li je incident koji je prethodio ostavio teže posledice.

Incident u lokalu

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u centru grada, u lokalu koji se nalazi iza Palata pravde.

Prema riječima očevidaca, incident se dogodio u popodnevnim satima, pred punim lokalom, dok su gosti mirno sjedjeli i razgovarali, ne sluteći da će doći do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira.

Kako navodi jedan od pravnika koji se u tom trenutku zatekao na licu mjesta, Jovanović i Kos su u lokal došli u pratnji advokata.

"Vidio sam kada su Čeda i njegov drug ušli. Bili su sa kolegama advokatima. Da li su išli na neko suđenje ili su se vraćali sa ročišta, zaista ne znam, ali su djelovali smireno i raspoloženo", ispričao je izvor.

Izvor: Kurir/ MONDO

