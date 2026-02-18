logo
Prvo oglašavanje Jutjubera koji je pijan slupao kola od 200.000€ : Pušten iz pritvora, evo šta ga dalje čeka

Autor Ana Živančević
0

Simi nije krio šok nakon strašnog incidenta.

Prvo oglašavanje Jutjubera koji je pijan slupao kola od 200.000€ Izvor: Instagram/simisfws

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je oko 4 sata ujutru tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu. Nakon saobraćajke je priveden, a sada je njegov advokat izjavio da će Simi da se brani sa slobode.

Simi u pratnji advokata Radomira Munižabe danas je izašao iz suda, a advokat je izjavio:

"Gospodin Simonović je saslušan kao okrivljen u prekršajnom postupku. U daljem toku postupka će se braniti sa slobode", rekao je on.

Nakon njega, za nas se oglasio i Bojan Simonović koji je dao kratku izjavu:

"Još sam u šoku! Nisam spavao cijelu noć. Hvala Bogu da niko nije povrijeđen! Izvinite, ne mogu da pričam više o tome", rekao je Simi.

Uništio BMW koji košta 200.000 evra

Bojan Simonović Simi priveden je nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu vozeći pod dejstvom alkohola.

Prema prvim informacijama, Bojan Simonović Simi je upravljao luksuznim automobilom marke "BMW M4", čija se vrednost procjenjuje na oko 200.000 evra, kada je izgubio kontrolu i udario u parkirana vozila.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je jutjuber u trenutku nesreće imao 1,6 promila alkohola u krvi. Nakon trežnjenja i policijskog zadržavanja, pušten je na slobodu.

