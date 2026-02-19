Kristijan demolirao butik u tržnom centru: Vikao na radnicu i uništavao inventar, oborio cijeli raf i udario lutku

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović napravio je incident u jednom beogradskom tržnom centru kada je demolirao butik.

Izvor: Kurir TV

Kristijan Golubović je napravio incident izrevoltiran jer prodavačica nije željela da mu zameni garderobu, počeo da uništava inventar.

Detalje drame koja je šokirala posjetioce tržnog centra ispričala je njegova partnerka Kristina Spalević. Kako je navela, do problema je došlo greškom pri kupovini, jer je umesto veličine XL, Kristijanu uzela XS.

Kristina je objasnila da je pokušala da riješi situaciju mirnim putem samo sat vremena nakon kupovine.

- Kristijan je zaljubljen u te pantalone, one kao džeparke, i uvijek ih uzima u istom lokalu. Ja sam ušla sama da kupim i tražila XL. Prodavačica je donela iz magacina, ja sam uzela i bacila račun kao i svaka gospođa, misleći da je sve u redu. Dolazim kući, kad ono XS - ispričala je Kristina i dodala da je Kristijan odmah počeo da drami:

- Krenuo je onaj njegov "keva mod", drama: "Eto nemam sreće, maler, kakve su ovo helanke". Odmah me je vozio nazad u šoping centar.

Kada su stigli u radnju, prodavačica je odbila reklamaciju jer nisu imali račun, što je izazvalo Kristijanov bijes.

- Ja dolazim i kažem: "Izvinite dali ste mi XS, moj muž nosi četiri veličine veće pantalone, jel možemo da zamijenimo?" Ona je bila vrlo drska, kao: "Nemate račun". Ja objašnjavam da sam bila bukvalno prije sat vremena, njena je greška, donijela mi je u kesi onako zapakovane te pantalone, iz magacina. Ona neće da zamijeni, a pritom je jako bezobrazna bila. Kristijan je šetao tu i vidio mene da sam usplahirena i on se okreće i baca pantalone, kaže: "Evo vama ove helanke, pa nosite" - rekla je Kristina i dodala:

- I oborio je cio raf u radnji, koji je stvarno ogroman, od početka do kraja radnje, nabode lutku pesnicom, padne i lutka. Samo čuješ ovu: "Zovite policiju". Nisam baš mislila da će porušiti cijelu radnju. Mi gas i u garažu, ne zadržavamo se, odlazimo punom parom. I šta se desilo na kraju, zamijenili su nam pantalone nakon svega - rekla je on za Informer.