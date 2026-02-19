logo
"Iznijeli su me iz kafića, sestra mi se srušila, djeca su u šoku": Čeda Jovanović iznio detalje napada u lokalu

Autor Ana Živančević
0

Čeda Jovanović je priznao da je potegao stolicu na muškarca koji ga je napao.

Čeda Jovanović izneo detalje incidenta u kafiću Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom

Čedomir Jovanović našao se u centru incidenta kada je, nakon navodnih provokacija nepoznatog muškarca, došlo do fizičkog sukoba u jednom kafiću.

Kako bi saznali više detalja o celom događaju i trenutnoj situaciji, domaći mediji stupili su u kontakt sa Jovanovićem, koji je ponovio da je bio isprovociran, kao i da je sam slučaj prijavio policiji.

Jovanović je istakao da ništa od ovoga nije tražio da se desi, jer je prvi napadnut, te da se našao u situaciji "u kojoj čovjek ne razmišlja mnogo" jer je bio izazvan što mu je čovjek psovao majku i decu, nazivao ga pogrnim imenima i "nije želio da prestane kada mu je rekao da bude pristojan".

"Ljudi su me iznijeli iz kafića, jesam ga udario stolicom, branio sam se. Samo sam krenuo da operem ruke i naručim sok, a on je nastavljao da dobacuje. Sestra mi je pala kod kuće kad je čula šta se desilo", rekao je on i dodao da su mu se i djeca potresla zbog svega.

Izvor: Kurir/ MONDO

