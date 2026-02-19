Čeda Jovanović stolicom udario čovjeka u glavu: Novi detalji haosa u kafiću, reagovala policija

Političar Čeda Jovanović sukobio se u jednom kafiću kod Palate pravde, a nakon verbalnog, došlo do fizičkog sukoba.

Čedomir Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Aca Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u Beogradu. Kako su isprva prenijeli domaći mediji, političaru je nepoznati muškarac dobacivao kada je krenuo ka toaletu, nakon čega je došlo do incidenta, a sada su se pojavile nove informacije.

Kako piše Telegraf, čovek kojeg je napao Jovanović je pozvao policiju, a kako su rezultati istrage pokazali, Čeda Jovanovic je prišao nekim ljudima čim je ušao u kafić i započeo verbalni sukob sa njima.

U jednom trenutku, kada je sukob eskalirao, Čeda Jovanović je uzeo stolicu i čovjeka s kojim se posvađao, udario u glavu, otkrio je izvor koji se zetekao u kafiću.

Slučaj je odmah prijavljen policiji. S njim u društvu bio je njegov prijatelj Aca Kos, kao i njihov advokat.

