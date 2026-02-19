"Ne krijem ga jer je oženjen": Dara Bubamara ponovo našla mlađeg dečka, a evo s kim je sve bila pjevačica (Foto)

Pjevačica Dara Bubamara priznala da je srećna u ljubavi

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica i članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda Dara Bubamara, nastupala je sinoć u jednom prestoničkom klubu, kada je otkrila da je ponovo srećna u ljubavi.

Dara je otkrila da se nije vodila parolom "mlađe je slađe", ali da se tako potrefilo.

- Jako mi je lijepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, umije da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema djevojku, nije oženjen, mlad je, lijep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama - rekla je Dara koja je sina upoznala sa izabranikom.

- Kosta ga je upoznao, obožava ga. Nije da se vodim time "mlađe - slađe", ali tako se desi. Moram priznati da je svakako nekada on zreliji od mene. Ne gledam godine. Dan smo proveli lijepo, nismo bili zajedno jer on nije bio tu, ali smo na telefonu bili. On dolazi za nekoliko dana, pa ćemo proslaviti. Oboje smo jako romantični.

S kim je sve bila Dara Bubamara?

Ljubavni život pjevačice Dare Bubamare oduvijek je intrigirao javnost, te se o njenim vezema često spekulieše. Zadnjih godina pažnju joj privlače znatno mlađi muškarci.

Prvi muškarac koji se u javnost pojavio kao njen partner je biznismen Lazar Dugalić Laki.Dara i Laki bili su u vezi na vrhuncu njene karijere. Pojavljivao se gotovo svuda s njom, a ona je isticala da se bavi privatnim biznisom sve do trenutka dok nije uhapšen u Njemačkoj.

Tada se saznalo da je Dugalić zapravo član njemačko-austrijske auto-mafije i da za njih obavlja sumnjive poslove. Njegovo hapšenje pjevačica je teško podnijela, a iako je od razvoda izbjegavala da priča o njemu, jednom prilikom u intervjuu za Kurir je rekla da joj je taj period najteži.

Drugi put je rekla sudbonosno "da" ocu njenog sina, Milanu Kesiću. Dara je bivšeg supuga upoznala u njegovom lkalu gde je nastupala, a posle šest mjeseci veze su se vjerili. Godine 2008. su se vjenčali i kako se tada šuškalo njihova svadba je iznosila 120.000 eura. Međutim i toj ljubavi je došao kraj, te se zvanično razvela 2017. godine.

Posle razvoda od Kesića, Darino srce navodno je osvojio 17 godina mlađi košarkaš Nemanja Bezbradica sa kojim je navodno takođe trebalo da stupi u brak.

"Nije mi otkrila kada ju je Nemanja zaprosio, ali mi je u poruci napisala da će svadba biti u Dubaiju posle njenog koncerta u 'Areni'. Dara obožava Dubai, često ide tamo na odmor, pa pretpostavljam da je njena ideja bila da se tamo vjenča sa Nemanjom. Ona je juče otišla tamo ne bi li se odmorila i zakazala hotel u kom će se vjenčati", rekla je tada njena prijateljica jednom prilikom.

Izvor: Instagram/Dara Bubamara Licni Profil, MN Press

Poslednji u nizu Darinih ljubavi za koje se zna je Marko Dujaković Toni koji je čak 21 godinu mlađi od pjevačice. Mnogi su mislili da njihova romansa neće dugo da potraje zbog prevelike razlike u godinama, ali su oni pokazali suprotno. Ipak, i toj ljubavi je došao kraj.

Prije dvije godine se pisalo da je u romanski sa crnogorskim ugostiteljem, ali Dara nije potvrdila ni demantovala vijest.