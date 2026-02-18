"Savjetovali su nas da ćutimo jer je moćan": Mina Kostić i Kasper najavili raskrinkavanje u novoj knjizi, izneli detalje

Kasper i Mina Kostić bi trebalo uskoro da objave knjigu o njihovim životima i ljubavi.

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, trenutno je u vezi sa pjevačicom Minom Kostić, a njihova ljubav naišla je na oprečne reakcije. Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork. Oni su nedavno rekli kako pišu knjigu o njihovoj ljubavi.

Kasper se sada ovim povodom oglasio i otkrio o čemu ću knjiga biti.

"Cilj knjige nije promocija nas dvoje, već primer kako pravu ljubav ne mogu uništiti laži, klevete i izmišljotine. Opisaćemo sve ono što smo zajedno preživjeli i doživjeli van kamera , a da javnost nije znala. Od raznih savjeta da nekome nešto prećutimo jer je moćan, do toga da se nekome dodvoravamo. Nismo pristali ni na jednu preporuku i nikada nećemo jer nas nije briga jer smo svoji i uvek ćemo biti svoje."

Kasper vidi karijeru Mine Kostić

Kasper je trenutno u Americi, a otkrio je da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

"Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umjesto nje, već da vjeruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne mjeri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega", naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze sa njim.

"Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za ceo život", dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.

