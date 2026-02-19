Podijelio otkaze na Pinku, pa zaposlio Mirku Vasiljević: Željko Mitrović se oglasio na mrežama, isplivala i slika

Vlasnik ružičaste imperije, Željko Mitrović nedavno je podijelio otkaze u svojoj kompaniji, a sada se oglasio i pokazao nove zaposlene.

Vlasnik Pink Media Group je slavio sa novom ekipom koju je zaposlio za rad u teatru Odeon, pa se požalio i to svojoj ženi Milici. Željko Mitrović je pozirao sa novim zaposlenima, a među njima je Mirka Vasiljević.

Okupili su se, a Željko se obratio i zajedničkom slikom:

- Ovi neki iz Odeona neće da idu kući! - napisao je Mitrović, a i spod njegove objave ređali su se komentari: "Srećno, nova ekipa", "Bravo, najbolji ste"...

Dijelio otkaze

Željko Mitrović nedavno je podijelio otkaze u svojoj kompaniji, a prvo je zatvorio Teatar Odeon u kojem je podijelio masovne otkaze.

On je potom javno potpisao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeona.

Sa druge strane, suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije "Praktična žena", takođe se našao u timu ljudi na televiziji Pink. Predrag Pavlović Baki će obavljaće funkciju direktora produkcije i operacija cijelog Pink sistema, svih televizija.