logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podijelio otkaze na Pinku, pa zaposlio Mirku Vasiljević: Željko Mitrović se oglasio na mrežama, isplivala i slika

Podijelio otkaze na Pinku, pa zaposlio Mirku Vasiljević: Željko Mitrović se oglasio na mrežama, isplivala i slika

Autor Dragana Tomašević
0

Vlasnik ružičaste imperije, Željko Mitrović nedavno je podijelio otkaze u svojoj kompaniji, a sada se oglasio i pokazao nove zaposlene.

Željko Mitrović zaposlio Mirku Vasiljević Izvor: Prva/screenshot

Vlasnik Pink Media Group je slavio sa novom ekipom koju je zaposlio za rad u teatru Odeon, pa se požalio i to svojoj ženi Milici. Željko Mitrović je pozirao sa novim zaposlenima, a među njima je Mirka Vasiljević.

Okupili su se, a Željko se obratio i zajedničkom slikom:

- Ovi neki iz Odeona neće da idu kući! - napisao je Mitrović, a i spod njegove objave ređali su se komentari: "Srećno, nova ekipa", "Bravo, najbolji ste"...

Pogledajte sliku:

Dijelio otkaze

Željko Mitrović nedavno je podijelio otkaze u svojoj kompaniji, a prvo je zatvorio Teatar Odeon u kojem je podijelio masovne otkaze.

On je potom javno potpisao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeona.

Sa druge strane, suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije "Praktična žena", takođe se našao u timu ljudi na televiziji Pink. Predrag Pavlović Baki će obavljaće funkciju direktora produkcije i operacija cijelog Pink sistema, svih televizija.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Mirka Vasiljević željko mitrović pink

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ