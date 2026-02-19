"Psovao mi je majku, nokautirao sam smrdljivog krmka": Oglasio se Čeda Jovanovića nakon tuče, Aca ga molio da stane

Kako je naveo, Čeda Jovanović je u lokal došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.
Čedomir Jovanović oglasio se povodom incidenta koji se danas dogodio u jednom kafiću u blizini Palate pravde, gdje ga je, prema njegovim riječima, napao nepoznati muškarac.
Početak incidenta
Kako je naveo, u lokal je došao na kafu sa prijateljem, a neprijatnosti su počele kada je ustao da naruči novo piće.
- Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vrijeđa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama“, ispričao je Jovanović na početku.
Provokacije prerasle u incident
Prema njegovim riječima, situacija je dodatno eskalirala kada su uslijedile uvrede na račun njegove porodice.
- Zamolio sam ga da bude pristojan, ali to ga je, čini mi se, još više razljutilo. U jednom trenutku je nasrnuo na mene i došlo je do fizičkog sukoba. Udario sam ga, a u opštem metežu reagovali su prisutni gosti koji su nas razdvojili. Tom prilikom povrijeđen je i jedan čovjek koji se tu zatekao - naveo je on.
Dodao je da je nakon incidenta izveden iz lokala i da sumnja da je u sukobu zadobio povredu ruke.
- Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem i žao mi je što se sve ovako završilo. U jednom trenutku ja sam ustao i krenuo do šanka da naručim još jedno piće koje sam pio - neki miks i još jedan sok, grejp, limun,cvekla đumbir, pomorandža, ali nisu imali bijeli luk da mi daju i tad mi je iz ćoska počeo da me vrijeđa muskarac koji mi nije poznat. Ja sam to iskulirao, nisam reagovao, ušao sam da operem ruke u toaletu, a kad sam izašao, on je nastavio. Psovao mi je majku, djecu. Cijeli lokal je to vidio i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan. On je poludio zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rekao: "Gdje ti je sad obezbeđenje pi*** jedna mala". Čovjek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te" - priča Čeda i nastavlja:
- Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skocili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i čovjek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentaristi ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem.Mislim da sam polomio ruku. Dok su me iznosili napolje Obezbjeđenje čuva druge od mene, meni niko neće j*** majku i djecu. 2,10 ima. Krmak jedan, zapušteni, smrdljivi. Prvo je gledao da li sam sam, pa se onda usudio nesto da kaže. U sred tuče najviše sam vikao na Acu koji me je gurao napolje. Acu je udario i gmaz - zaključio je Čeda.
