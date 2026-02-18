logo
Đina Džinović dobila 1.000 ruža na adresu: Uslikala poruku, pa otkrila ko stoji iza romantičnog gesta

Đina Džinović dobila 1.000 ruža na adresu: Uslikala poruku, pa otkrila ko stoji iza romantičnog gesta

Autor Ana Živančević
0

Đina Džinović pohvalila se posebnim poklonom.

Đina Džinović dobila 1.000 ruža na adresu Izvor: Instagram/printscreen/djinadzinovic

Ćerka pjevača Haris Džinović i modne dizajnerke Melina Džinović, Đina Džinović, trenutno boravi u Barselona, odakle se gotovo svakodnevno oglašava na Instagramu i dijeli detalje sa putovanja.

Ovog puta pokazala je luksuzno iznenađenje koje ju je sačekalo u apartmanu čak hiljadu ruža. Skupocjeni poklon odmah je privukao pažnju njenih pratilaca, a Đina nije krila oduševljenje gestom.

Pogledajte fotografije Đine Džinović:

"J***š muškarce, imaš ljubav svog najboljeg prijatelja! Ti si moje Sunce i zvezde, moj ceo j***ni univerzum", napisao joj je najbolji prijatelj.

Upoznala maminog vjerenika

Nedavno se Đina upoznala i sa Melininim vjerenikom, što je modna kreatorka dugo želela.

"Đina stalno odlazi kod majke, jako su vezane i ona joj je poput najbolje prijateljice i povjerava joj se za sve. Melina je bila uporna i jako je želela da upozna ćerku sa svojim vjerenikom, jer joj je mišljenje njene djece najbitnije. Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina i milioner odmah su se sprijateljili i razvili jako lijep odnos, što je Melini najvažnije", otkriva izvor za Informer. 

Đina Džinović poklon

