"Uvijek nastupam do sat vremena": Ceca Ražnatović o romskim veseljima, rekla i šta radi kad joj gosti daju bakšiš

Pjevačica Svetlana Ražnatović komentarisala romska veselja sa koleginicama

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Romska veselja važe za najplaćenije, ali i najzahtevnije nastupe na estradi, a veliki broj pjevača je nebrojeno puta pričao o dešavanjima koje gosti ne mogu da vide.

Sada je Ceca Ražnatović, zajedno sa Zejnom Murkić i Oljom Bajrami, pričala na temu romskih veselja i istakla da na njima pjeva samo sat vremena.

- Ja tu uvijek nastupam do sat vremena. Desi se da daju bakšiš koji ja proslijedim bendu, ali nikad ne odbijem da ga uzmem. Mislim da bih uvrijedila nekoga kada bih odbila - rekla je Ceca Ražnatović, nakon čega je Zejna otkrila zašto je riješila da se povuče sa tih nastupa uprkos dobroj zaradi.

- Radila sam romske svadbe koliko sam psihički mogla da podnesem to. Nije samo naporno, pjeva se od 12 do 12, ali to je poseban biznis gdje nema tog dogovora unaprijed - započela je Zejna svoju stranu priče i dodala da je ključni problem često bio u organizaciji i isplati.

- Sve je poletno i sve se mijenja i događa odjednom. Uvijek imaš te ljude koji vode menadžment i sa njima nisam mogla da se složim jer sam profesionalna i od riječi, a oni uvijek nešto drugačije, pa onda i isplate su problem. Nisam neko ko voli da drži novac u ruci i da pjevam, a da mi lijepe novac po tijelu - istakla je Zejna.

S druge strane, Olja Bajrami ima potpuno drugačije iskustvo. Ona je priznala da je upravo na ovim veseljima stekla finansijsku stabilnost prije nego što je snimila svoj prvi hit. Njen ulazak u taj svijet bio je sasvim slučajan, nakon turneje sa Halidom Muslimovićem.

- Kada sam počinjala karijeru pjevala sam u jednom lokalnom restoranu, a onda sam sa Halidom otišla na američku turneju. Tada me je Jana pozvala da odradim jedno romsko veselje u Hrvatskoj, u Bjelovaru. Otišla sam na svoje prvo veselje i izgubila sam se - prisjetila se Olja Bajrami, a zatim otkrila kako je postala jedna od traženijih pjevačica u tim krugovima.

- Malo po malo, ostala sam tu četiri godine na romskim svadbama. Zvali su me Olja Bajramović, odrasla sam uz ta veselja prije nego što sam dobila prvi hit. Zaista sam zaradila prelijep novac - priznaje pjevačica.