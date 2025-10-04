Mugoša je mišljenja da izgradnja postrojenja prevazilazi lokalni interes.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Od početka procesa, stav SEP-a je u potpunosti jasan. Mi se zalažemo i podržavamo izgradnju postrojenja prečišćavanje otpadnih voda u Botunu u skladu sa planskom dokumentacijom i onom lokacijom koja je izabrana na tom dijelu. Mi smo više puta, kao odbornici lokalnog parlamenta, poslali tu poruku – da se zalažemo za sve ono što je javni interes i interes građana, kazao je odbornik Stranke evropskog progresa (SEP) u Skupštini Glavnog grada, Ilija Mugoša gostujući u Dnevniku RTV Podgorica.

„Ne samo Podgorice i Zete, nego i cijele Crne Gore, imajući u vidu da dvije trećine stanovnika živi u Podgorici. Da zaključim, u potpunosti podržavamo izgradnju. Ukoliko budemo u prilici da o tome glasamo u lokalnom parlamentu, mi ćemo tu ideju svakako podržati“, istakao je Mugoša.

Govoreći o špekulacijama da bi mogli podržati formiranje neke nove većine u Glavnom gradu u svijetlu sukoba PES-a i DNP-a, Mugoša je rekao da je SEP mlada politička partija i da za njih nije prihvatljivo da rješavaju tuđe političke probleme.

„Nećemo trgovati političkim pozicijama. Da uđemo sada u lokalnu vlast, hipotetički, politički bi vrlo malo dobili i to bi u potpunosti bilo neprincipijelno. Zaista mislim da ni mi kao odbornici u lokalnom parlamentu ne predstavljamo takve vrijednosti, a ni stranka kojoj pripadam. Nismo tu da popunjavamo rupe u vladajućoj koaliciji. Problem je nastao i savjetujem političke subjekte koji su stvorili problem da se okupe i pokušaju da ga riješe“, kazao je Mugoša.

Govoreći o potencijalnim problemima koalicionog kapaciteta zbog percepcije da je SEP proizašao iz DPS-a, Mugoša je kazao da je puno partija proizašlo iz DPS-a, pa i one koje sjede sada na vlasti.

„Jedan dio glasača i članova SEP-a jeste bio u DPS-u i zaista u tome ne vidim ništa loše. Što se tiče koalicinog kapaciteta, mi jesmo mala stranka koja ima dva odbornika i nismo opterećeni jačinom koju, realno, nemamo. Međutim, dolaze ti trenuci kada je ipak i ta mala snaga koja leži u dva odbornika neophodna vladajućoj koaliciji i mi ćemo se uvijek voditi nekim principa i konkretnim projektima. Uvijek ćemo podržati vlast koja radila na benefit građana“, zaključio je Mugoša za RTV Podgorica.