Poligon u Donjoj Gorici renoviran je ovog ljeta kroz zajedničku aktivnost Sekretarijata za sport, Sekretarijata za komunalne poslove i Sekretarijata za saobraćaj, a radove su izvodila gradska preduzeća Putevi doo, Agencija za stanovanje doo i Komunalne usluge doo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je sankcije za zaposlene u gradskim službama i izvođače koji su učestvovali u renoviranju sportskog poligona u Donjoj Gorici, zbog čega je kanal Mareze, nakon obilnih padavina, bio blokiran i voda nije mogla da teče.

„Svi koji su zaposjeli teritoriju kanala i onemogućili da on obavlja svoju funkciju biće sankcionisani. Biće im dat nalog da uklone nelegalne objekte i kanal moramo dovesti u funkciju“, rekao je Mujović prilikom obilaska područja i postavljanja privremenog pontonskog mosta.

Poligon u Donjoj Gorici renoviran je ovog ljeta kroz zajedničku aktivnost Sekretarijata za sport, Sekretarijata za komunalne poslove i Sekretarijata za saobraćaj, a radove su izvodila gradska preduzeća Putevi doo, Agencija za stanovanje doo i Komunalne usluge doo, prenosi portal Vijesti.

Gradonačelnik je istakao da Podgorica godinama ima problem sa nekontrolisanom i neplansom gradnjom, što direktno ugrožava živote i imovinu stanovnika. „Kako drugačije tumačiti stanje na Marezi, gdje su zabetonirani odvodni riječni kanali? Gdje ta voda može otići osim u dvorišta i kuće građana“, upitao je Mujović.

Projekti u Donjoj Gorici i Donjim Kokotima imaju za cilj razvoj lokalnog sporta i talenata, ali Mujović je naglasio da funkcionalnost infrastrukture, uključujući odvodne kanale, ne smije biti ugrožena.