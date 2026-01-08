Već u prvom dijelu dana se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U jutarnjim ili prijepodnevnim satima, postepen prestanak padavina i razvedravanje. U većem dijelu zemlje hladno, na sjeveru i veoma hladno, pa se uglavnom očekuje snijeg i susnježica, a samo u nižim predjelima na jugu kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -10 do 8, najviša dnevna od -6 do 11 stepeni.

U Podgorici se već u prvom dijelu dana se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 7 stepeni.