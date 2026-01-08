Pripadnici Vojske Crne Gore postavili su pontonski most u Donjoj Gorici preko rijeke Mareze.

Izvor: Printscreen Instagram

Prethodno je sa mještanima dogovoreno da se napravi privremeni most, da bi mogli da prolaze, prenose Vijesti.

Nakon toga biće srušen ranije napravljeni most i otčepljen kanal, kako bi mogla voda da protiče.

Reporterka TV Vijesti sa terena kaže da je to samo jedan od mostova koji treba da bude riješen.

Podgoričko "Zelenilo" je, prema informacijama sa terena, krenulo u čišćenje kanala.

Gradske vlasti, volonteri i aktivisti ponavljaju da je najveći problem kod mosta Luča i stadiona "DG Arena", jer je kanal zatrpan u dužini od 500 metara i na njemu je izgrađen jedan od reflektora na stadionu.