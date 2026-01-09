Za osobom čije tijelo je izvađeno tragali su dva dana.
Tijelo ženske osobe ronioci su izvadili iz ušća potoka Sušice u rijeku Lim, u Beranama.
To je "Vijestima" kazao Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele.
Kazao je da se za osobom čije tijelo je izvađeno tragali dva dana.
"U izvlačenju su nam pomogli pripadnici Službe zaštite i spašavanja Berana, uz asistenciju pripadnika lokalnog centra bezbijednosti. Nakon izvlačenja, tijelo je predato nadležnim organima na dalje postupanje", rekao je Mijajlović.