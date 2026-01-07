Sve raspoložive službe na terenu su zbog pogoršanja situacije izazvane obilnim padavinama, saopšteno je na konferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova povodom poplavama širom Crne Gore.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović istakao je da se neprekidno prati stanje na ugroženim područjima, kao i protok vode iz susjednih država.

"Angažovani su svi kapaciteti kojima raspolažemo, a u stalnom smo kontaktu sa kolegama iz Albanije zbog količine vode koja se ispušta usljed intenzivnih padavina", naveo je Bešović, prenosi Mediabiro.

Prema njegovim riječima, Danilovgrad je i dalje područje sa najvećim rizikom.

"Na više dionica saobraćaj je obustavljen, u naselju Sekulići poplavljeno je nekoliko objekata, a tokom noći evakuisano je 12 osoba. Kada je riječ o HE Perućica, nema ispuštanja vode niti prelivanja koje bi dodatno opteretilo rijeku Zetu", kazao je Bešović.

On je dodao da su na području Podgorice u toku brojne intervencije.

"U Lužnici se sprovodi evakuacija više lica, dok ekipe djeluju i u Berima, Tološima i Vranićima, ali je situacija pod kontrolom. U Kolašinu su zabilježena manja oštećenja lokalne putne infrastrukture, bez potrebe za većim intervencijama, dok se na Cetinju voda povukla i nije bilo potrebe za djelovanjem službi", rekao je Bešović, dodajući da je u Nikšiću ugroženo nekoliko kuća i da se radi na uspostavljanju saobraćaja na mostu na Komarnici.

Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić ukazao je na dodatni problem u sistemu zaštite.

"I dalje imamo opštine koje nemaju izrađen plan zaštite i spašavanja, što predstavlja ozbiljan izazov u vanrednim okolnostima", rekao je Tmušić, pozivajući lokalne samouprave da hitno pristupe izradi tog dokumenta.