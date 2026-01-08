Blokada saobraćajnice je najavljena da traje pola sata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Građani Mjesne zajednice Lozna kod Bijelog Polja danas u podne blokirali su magistralni put Bijelo Polje–Berane u mjestu Srđevac, zahtijevajući raskid ugovora o izgradnji kamenoloma na lokalitetu Poda sa firmom „Imperijal“, u vlasništvu Vojislava Smolovića, brata predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića.

Mještani ističu da su njihova prava povrijeđena duži niz godina od strane Ministarstva rudarstva i Opštine Bijelo Polje, a nedavno je ta povreda potvrđena i u mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. U dokumentu se navodi da su Ministarstvo i Opština povrijedili pravo građana na zdravu životnu sredinu i narušili osnovne standarde učešća javnosti u postupku dodjele koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena.

„Zaštitnik smatra da je postojala obaveza Opštine da pravovremeno obavijesti građane MZ Lozna o planiranoj eksploataciji, što, prema tvrdnjama građana, nije učinjeno. Građani su saznali za planiranu eksploataciju tek kada su vidjeli da su mašine izašle na teren“, navedeno je u mišljenju Zaštitnika.