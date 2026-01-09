Podgorička policija rasvijetlila je pet krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta izvršenih krajem decembra i početkom januara na teritoriji Glavnog grada.

“Naime, zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo na štetu jedne osobe policija je uhapsila J.H. (29). On je kako se sumnja, 6. januara 2026. godine, u jednom parku u Podgorici, prišao oštećenom i zadao mu više udaraca po glavi i tijelu, usljed čega je isti pao na tlo, gdje je nastavio da ga udara, a potom mu sa tijela skinuo kaput te iz ranca ukrao garderobu i slušalice za mobilni telefon. Nakon toga je oštećenom pokušao da otme novac i mobilni telefon, u čemu nije uspio”, kazali su iz policije.

Takođe, po nalogu postupajućeg tužioca, uhapšena je M.A. (60) zbog sumnje da je počinila krivično djelo teška krađa na štetu jedne osobe.

“Sumnja se da je M.A. juče, u jednoj stambenoj zgradi u Podgorici, ušla u otključani stan oštećenog i iz jedne prostorije ukrala novčanik u kojem se nalazilo 1.500 eura, koji je potom, prilikom bjekstva, odbacila”, naveli su iz policije.

Policajci su rasvijetlili dva krivična djela teška krađa izvršena na štetu dva poslovna objekta u Podgorici i, po nalogu tužioca, uhapsili V.N. (37).

“Sumnja se da je V. N. krajem decembra 2025. godine, došao do navedenih objekata te upotrijebivši podesna sredstva i fizičku snagu, nasilno ušao u unutrašnjost objekata i ukrao novac u iznosu od oko 650 eura”, dodaju iz policije.

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa na štetu jedne građevinske firme u Podgorici, uhapšen je M.L. (47).

“Sumnja se da je M. L. krajem decembra 2025. godine, svojim vozilom došao do gradilišta navedene firme i ukrao električni alat u vrijednosti od oko 250 eura, koji su policijski službenici pronašli i vratili vlasniku”, kazali su iz policije.

Osumnjičeni su, zaključuju, u zakonskom roku, privedeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalje postupanje.