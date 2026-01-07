Prema procjeni profesora građevinskog fakulteta, svi naši objekti su bezbjedni, pa tako i ‘Morača’“, naveo je Joksimović.

Prokišnjavanje i vlaga na krovu Sportskog centra „Morača“ godinama predstavljaju problem, a zabrinutost da bi najveća sportska hala u Podgorici mogla biti zatvorena zbog bezbjednosnih razloga sada se smanjuje. Portal Vijesti prenosi da preduzeće Sportski objekti planira početak radova već početkom ove godine.

„Kao novo rukovodstvo zatekli smo problem i odmah pristupili usklađivanju projektne dokumentacije s tenderskom. Tender smo raspisali 15 dana po preuzimanju dužnosti. Rekonstrukcija krova trebalo bi da počne, nadamo se, u januaru, ukoliko ponude budu u skladu sa zahtjevima“, kazao je Velimir Joksimović iz preduzeća Sportski objekti.

On je dodao da statika hale ne ugrožava bezbjednost i da ne postoji opasnost od urušavanja krova. „Sportski objekti svake godine provjeravaju krovne konstrukcije svih naših objekata. Prema procjeni profesora građevinskog fakulteta, svi naši objekti su bezbjedni, pa tako i ‘Morača’“, naveo je Joksimović.

Iz izvještaja o stanju krovnih konstrukcija za 2024. godinu proizilazi da postoji opasnost od otpadanja djelova betona. Ako sanacija ne krene na vrijeme, vlaga bi mogla ugroziti i čelične sajle te druge noseće elemente. Joksimović je poručio: „Za sada nema neposredne opasnosti, ali nadamo se da ćemo sve završiti do proljeća. Ako bi se problem prolongirao još pola godine do godinu dana, to bi moglo početi ugrožavati sajle i ostale nosače krova.“

Rok za završetak radova je 60 dana, a dinamiku radova diktiraće vremenski uslovi. Vrijednost rekonstrukcije iznosi oko 1,2 miliona eura, prenosi portal Vijesti.