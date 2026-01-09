Podgoricu su jutros ponovo iznenadile pahulje snijega.
U Podgorici je danas ponovo pao snijeg.
Iako se mnogi građani raduju snijegu jer rijetko pada u Glavnom gradu, on se brzo pretvori u blato.
U Podgorici opet snijeg!
