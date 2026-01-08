Nakon stabilizacije vremenskih prilika, planirano je uklanjanje obrušenog materijala i procjena da li su potrebne dodatne mjere stabilizacije kosine, uključujući eventualno produženje galerije. Najvažnije, istakao je, jeste što nije bilo ljudskih žrtava.

Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović izjavio je u emisiji „Boje jutra“ na TV Vijesti da tvrdnje o neadekvatnoj sanaciji klizišta na dionici Mojkovac – Đurđevića Tara nisu tačne. Put je, kako je naveo, pušten u saobraćaj uz saglasnost izvođača i pojačan nadzor.

„Ovo nije bio uobičajen test, već ekstremna vremenska nepogoda. Galerija na Sokolovini izvedena je u skladu sa projektom i u trenutku odrona ispunila svoju svrhu. Protiv prirode se ponekad ne može“, kazao je Vuksanović.

Osvrnuvši se na put Berane – Kolašin preko Jelovice, Vuksanović je naglasio da je vlasnik instalacije angažovao izvođače radova i da bi put mogao biti osposobljen u najkraćem roku, dok će završni radovi biti izvedeni kada to dozvole vremenski uslovi.

„Ugradnja različite infrastrukture u putni pojas nije neuobičajena, ali svi učesnici u takvim projektima moraju snositi punu odgovornost za bezbjednost i stabilnost puta“, poručio je Vuksanović.

Što se tiče bulevara Tivat – Jaz i navoda da nije ugrađeno 1,4 kilometra cjevovoda, direktor je rekao da u ovom trenutku nema precizne informacije o tom dijelu projekta, ali da to neće ugroziti završetak bulevara do ljetnje turističke sezone.

Govoreći o nadzoru nad infrastrukturnim projektima, Vuksanović je istakao da problem nije samo formalno postojanje nadzora, već i način na koji pojedini nadzorni inženjeri obavljaju svoj posao.

„Mnogi investitori, kako iz državnih organa, tako i iz lokalnih uprava, imaju ozbiljne probleme jer se uloga nadzornih inženjera olako shvata“, rekao je Vuksanović.

Dodao je da zakon predviđa sankcije za ozbiljna kršenja profesionalnih obaveza:

„Postoji institut kojim se može trajno oduzeti licenca za grubo kršenje. Svi koji se bave ovako odgovornim poslovima moraju ozbiljno shvatiti svoju ulogu.“